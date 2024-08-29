MSB duyurdu: Son bir haftada 65 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nda basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak operasyonlar gerçekleştirdiği belirtildi. Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 65 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Bilgilendirmeye göre; 1 Ocak'tan bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 828'e yükseldi. Son bir haftada sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 394 kişi yakalandı. Bin 370 kişi de sınırı geçemeden engellendi. Yakalananlardan 15'inin terör örgütü mensubu olduğu tespit edildi. Yılbaşından bu yana hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı da 9 bin 67 oldu.