Rusya: Ukrayna ile müzakere konusu, Kursk’taki saldırıdan sonra geçerliliğini yitirdi

Lavrov, Rusya'yı ziyaret eden Senegal Dışişleri Bakanı Yassine Fall ile başkent Moskova'da bir araya geldi.

İki bakan, görüşmelerinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan Lavrov, Sahra ve Sahel bölgesindeki duruma değinerek "Rusya, buradaki terör tehdidinin artmasından endişeli" dedi.

DEAŞ ve El Kaide gibi terör örgütlerinin, Senegal'in komşu ülkeleri dahil Batı Afrika ülkeleri üzerindeki etkisini kademeli şekilde artırdığını kaydeden Lavrov, teröre karşı mücadele edilmesi konusundaki girişimlerin pekiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Lavrov, Rusya'nın Senegal ve diğer Afrika ülkelerine savunma alanında destek sağlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

"BATI'NIN UKRAYNA'YA SİLAH GÖNDERMESİ CİDDİ KONU"

Rusya ile Ukrayna arasında müzakerelerin yeniden yapılması ihtimalini değerlendiren Lavrov, Ukraynalı askerlerin, ağustos başında Kursk bölgesine saldırdığına dikkati çekerek "Diğer teklifler ve anlaşmalar, Kiev yönetimi ve Batı tarafından sabote edilmesinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, haziranda yeniden barış teklifi yaptı. Kimsenin müzakerelere hazır olduğumuzdan şüphelenmemesi gerekiyordu. Elbette, Kursk bölgesindeki maceradan sonra bununla ilgili istişareler geçerliliği yitiriyor" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Batı'nın Ukrayna'ya gitgide daha fazla modern silah gönderdiğini söyleyerek "Bu, ciddi bir konu ve bunu çok ciddiye alıyorum" diye konuştu.

"RUSYA İLE UKRAYNA'YI DİYALOĞA VE MÜZAKERE ETMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Senegal Dışişleri Bakanı Fall ise bazı Afrika ülkelerinin terör saldırıları ile karşı karşıya kaldığını belirtti.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa değinen Fall, "Senegal, bu konuda tarafsız yaklaşım sergiliyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin barış yoluyla çözüleceğini umuyoruz. Diyaloğu sağlamaya ve müzakerelere başlatmaya çağırıyoruz. Bu, Senegal ve Afrika Birliği'nin pozisyonudur" dedi.