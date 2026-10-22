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Haberler Yaşam Özel okulda skandal! 4 yıllık sınıf öğretmeni fuhuş çetesinden çıktı: Detaylar şoke etti...

Özel okulda skandal! 4 yıllık sınıf öğretmeni fuhuş çetesinden çıktı: Detaylar şoke etti...

Ankara'daki dev fuhuş ve uyuşturucu operasyonunda şoke eden bir detay ortaya çıktı. 4 yıldır özel bir okulda sınıf öğretmenliği yapan S.D.'nin çeteyle bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği ortaya çıktı. İşte kan donduran detaylar...

İHA

Giriş Tarihi:

Ankara'da, 'uyuşturucu madde ticareti yapma', 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma', 'uyuşturucu madde kullanma' ve 'fuhuş' suçlarına yönelik başlatılan geniş kapsamlı operasyonlarda popüler eğlence mekanlarına baskın yapılmıştı ve birçok ünlü isim ile iş dünyasından kişiler gözaltına alınmıştı.

Düzenlenen operasyonlarda özel bir okulda 4 senedir sınıf öğretmenliği yapan S.D.'nin gözaltına alındığı öğrenildi. 'Uyuşturucu ve fuhuş' suçları kapsamında tutuklanan S.D.'nin, uyuşturucu ve fuhuş soruşturması nedeniyle soruşturma dosyasına giren eğlence mekanlarıyla bağlantılı olduğu ve fuhşa aracılık ettiği öne sürüldü. Öte yandan, S.D.'nin, sürdüğü lüks yaşamıyla dikkat çektiği belirtildi.

OKUL YÖNETİMİNİN OLAYIN DUYULMAMASI İÇİN BASKI YAPTIĞI İDDİASI

Özel okul yetkililerinin ise, S.D.'nin okuldan ikamet değişikliği nedeniyle ayrıldığını söylediği, diğer öğretmenlere ve çalışanları ise olayı anlatmamaları için baskı yaptıkları ve işten atılma tehdidinde bulundukları iddia edildi.

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