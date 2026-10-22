Özel okulda skandal! 4 yıllık sınıf öğretmeni fuhuş çetesinden çıktı: Detaylar şoke etti...

Özel okul yetkililerinin ise, S.D.'nin okuldan ikamet değişikliği nedeniyle ayrıldığını söylediği, diğer öğretmenlere ve çalışanları ise olayı anlatmamaları için baskı yaptıkları ve işten atılma tehdidinde bulundukları iddia edildi.

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