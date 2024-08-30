Yurtlar 962 bin üniversiteli için hazır

Kredi Yurtlar Kurulu yurtlarında, 8 Temmuz-25 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen Seyahatsever Projesi ile 18-30 yaş aralığındaki tüm gençlere ücretsiz konaklama imkanı sunulmuştu. Emekliler ise, 15 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında 1 hafta süreyle yurtlarda ücretsiz konaklama fırsatını yakaladı. Yurtlar şimdi de üniversiteliler için hazırlandı.

SONUÇLAR AÇIKLANACAK

2002 yılında 182 bin olan KYK yurt kapasitesi, 2024-2025 eğitim- öğretim yılına 962 bin kapasite ile giriyor. Türkiye'nin yurt kapasitesi, İspanya, Hollanda, Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin toplam kapasitesinden daha fazla kapasiteyle öğrencilere hizmet veriyor. KYK yurtları için bu yıl 20 Ağustos'ta başlayan başvuru süreci 24 Ağustos'ta tamamlandı. Sonuçların, eylül ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor. KYK yurt ücretleri de kısa süre içerisinde netleşecek.