Hayvanseverlik yalanları kendi verileriyle çöktü

Türkiye gündemini sarsan sokak hayvanları sorununun kısırlaştırmayla çözülebileceğini söyleyen CHP'li belediyelerin görevini yerine getirmediği kendi veri tabanındaki bilgilerle ortaya çıktı. Sokak hayvanı popülasyonunun azalması için altı ayda yüzde 70 olması gereken kısırlaştırma oranının, üç büyükşehirde bir senede yüzde 13'de kaldığı görüldü. Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin kabul edilmesi muhalefet tarafından hayvanseverleri hükümete karşı kışkırtmak için koz olarak kullanılıyor. Ancak bunun sadece bir kozdan ibaret olduğu ortaya çıkan verilerle çöküyor. Bunun en büyük ispatı ise kanundaki en çok tepki çeken madde olan "Yakala- Kısırlaştır-Sal" maddesinin en çok CHP'li belediyeler tarafından ihlal edilmiş olması.

KISIRLAŞTIRMA ORANLARI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvan popülasyonunun kontrolü için ülke genelinde yüzde 70 kısırlaştırma oranına ulaşılması gerektiğini belirtti. Belediyelerin kendi veri tabanlarına göre 2023 yılında; İstanbul'da 128 bin 900 hayvanın 42 bin 569 ile yüzde 33 oranında, Ankara'da 90 bin hayvanın 20 bin 971 ile yüzde 23,3 oranında, İzmir'de 450 bin hayvanın 26 bin 258 ile yüzde 5,84 oranında kısırlaştırma yapıldı.