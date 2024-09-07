CHP’de baş döndüren dar alan manevraları

Aylardır tartışılan CHP Tüzük Kurultayı maddeleri üzerinde gizli kavgalar, pazarlıklar ve dar alanda baş döndüren manevralar eşliğinde başladı. Sivas'ta gayri resmi, Ankara'da resmi başlatılan Tüzük Kurultayı'nda gördüğümüz tablo şöyle: Gizli pazarlıkların bitmediği gözleniyordu. Ankara'nın her oteli hemen hemen günlerdir Tüzük Kurultayı maddeleri üzerinde pazarlıklarla sürmesine karşın, 4 ismin cumhurbaşkanlığı adaylığı ve şovları ile yön değiştirmişti.

CHP'nin ipini ele geçirmeye çalışan 4 isimden biri olan eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Tüzük Kurultayı'na gelmedi. Kendisi için ayrılan koltuk boş kaldı.

ÖZEL HAVASINI ATTI

Ekrem İmamoğlu sayesinde genel başkan seçilen Özgür Özel, kurultay salonuna eski genel başkanlar Altan Öymen, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile birlikte gelerek havasını attı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olmayı kafasına koymuş Ekrem İmamoğlu, Özel'in altında kalmadı.

İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve büyük kurultay delegeleri kahvaltı yaptıktan sonra, kurultay salonuna "lider benim" görüntüsüyle girdi. Son yapılan anketlerde hep Ekrem İmamoğlu'nun önünde çıkmanın verdiği güçle cumhurbaşkanlığı adayı olmakta kararlı CHP'nin sessiz adamı Mansur Yavaş da göze çarpan temaslar ve Özgür Özel ile yakın ilişkisi sonucu yükselen alkışlarıyla salonda yerini aldı. CHP milletvekilleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları, tüzük kurultayı maddelerini kendi gelecekleri doğrultusunda kurgulamaya çalışırken, cumhurbaşkanı adayları arasında ilginç manevralar dikkatlerden kaçmadı.

YAVAŞ'A OPERASYON

Ekrem İmamoğlu, Özgür Özel'in genel başkanlık tahkimatından rahatsızdı. Çevre genişlemesi yapmak için, kendisi ile küs olan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aramış, randevu almış, baş başa yemek yemişlerdi. Bu durumdan rahatsız olan Özgür Özel, yanına Mansur Yavaş'ı alarak Kemal Kılıçdaroğlu ile uzun süren bir akşam yemeği yemişti. Bu yemekte, Ekrem İmamoğlu'nun dışta bırakılması elbette dikkati çekmişti. Ekrem İmamoğlu'nun Saraçhane medyası tarafından Mansur Yavaş hedefe konmuş, "İmamoğlu cumhurbaşkanı, yardımcı Mansur Yavaş olacak" operasyonu çekilmişti. Mansur Yavaş tepki göstermiş, Özgür Özel daha sıkı ilişkiye geçmişti.

Son duruma göre, bir taraftan İmamoğlu, diğer taraftan Özgür Özel-Mansur Yavaş'ın kafaya almaya çalıştıkları Kemal Kılıçdaroğlu'na kendi oyun planını kurguluyordu.

Yani, cumhurbaşkanı adayı olmak için kafa kafaya gelenlerin arasından, kendisinin öne çıkmasını sağlayan hamlelere geçmişti. Nitekim, CHP'nin 4 isminin "cumhurbaşkanlığı adaylığı meydan muharebesi", tüzük kurultayında net olarak açığa çıktı.

DEĞİŞİM MESAJI VERDİ

Özgür Özel, genel başkanlığını tahkim eden taktik konuşma yaptı. Yer yer isim vermeden bazı isimleri iğneledi. Özel'in açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

"İspanya'da yapılan Sosyalist Enternasyonal toplantısında başkan yardımcılığı görevine seçildim.

Partimizin yerel seçimlerdeki başarısızlığı üzerinden kendilerine kariyer hesabı yapmaya heves edenler oldu. Biz bunların hiçbirini bu örgütte görmedik ki, bir damla alın terlerini bu partiye damlatmamışlar ki, her zaman karşımızda olmuş alay etmişler, şimdi gelmiş CHP'li oluvermişler.

2019, 2023 seçimlerine ittifakla gittik. Kaybettik. 2024 seçimlerini de ittifaksız olmanın sorumluluğuyla davrandık. 10 ay önceki kurultayımızda bir değişim yaşandı. O kurultayda da açıkça ifade etmiştim; biz değişimi kişilere indirgeyecek olursak, bu hem haksızlıktır, hem vefasızlıktır.

O yüzden değişimi kişilerin, kurulların değişiminden ibaret görmedik, görmeyeceğiz. Bu değişimin altını doldurmalıyız."

MYK'DA DEĞİŞİKLİK

Özgür Özel'den İmamoğlu'na barış mesajı: "Ekrem İmamoğlu'nu kimsenin insafına bırakmayız.

Sayın Ekrem İmamoğlu, çabalara karşı kendi duruşunu kararlı, en net şekilde ifade etmiştir.

CHP, Ekrem İmamoğlu'nun yanındadır. Partimizin gözdesini kimsenin kem gözlerine emanet etmeyiz." Kılıçdaroğlu'na mesaj:

"Önceki genel başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu tehdit ederseniz edin, CHP bir bütün olarak, kurumsal olarak arkasındadır.

Bir arada tutan şey, vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisidir.

Bu salonu böyle tanıyın." Tüzük değişikliğinin ardından cumartesi ve pazar günü ise parti programında değişiklik hazırlığına dönük çalıştaylar düzenlenecek.

PM değişikliği veya MYK'da değişiklik gündeme gelir mi? CHP kulislerinde tartışılan bir konu ise tüzük değişikliğinin ardından PM ve dolayısıyla Merkez Yönetim Kurulu'nda (MYK) değişikliğe gidilecek yeni bir olağanüstü kurultay sürecinin başlatılıp başlatılmayacağı.

Parti içinde bazı isimler, tüzük değişikliğinin hızla hayata geçirilmesi gerektiğini ve bu kapsamda da PM'nin yeni tüzüğe uygun olarak yenilenmesi için bir olağanüstü kurultaya gidilmesi gerektiğini savunuyor.

Parti kulislerinde konuşulan bir başka iddia ise Özel'in MYK'da değişikliğe gidebileceği yönünde.

3 DÖNEM KISITLAMASI

Bakınız buraya kadar tüzük maddeleriyle ilgili pazarlıklara giremedim. Neden? Çünkü, CHP'de tüzükten, yeni programdan daha çok cumhurbaşkanlığı adaylık savaşı öncelik almış durumda da ondan. Her hizip tüzük maddelerini kendilerine yontuyor.

CHP'de devam eden tüzük pazarlıkları, ön seçim (dar olsun, geniş mi olsun, hakim nezaretinde mi olsun, delegelerle mi olsun) üzerinde yoğunlaşmış durumda.

Genel başkan kontenjanının artırılması (yüzde 5 mi olsun, yüzde 15 mi olsun), milletvekillerinin 3 dönem sınırlaması (TBMM'nin 27. döneminden mi başlasın, 26. döneminden mi başlasın?) ise önemli tartışma konuları. Şu anda TBMM 28. dönemde, bu madde 5 veya 6 defadır milletvekillerini çok ilgilendiriyor.

Meşhur Faik Öztrak, 6 defadır milletvekili. 3 dönem kısıtlaması 27. dönem olarak kabul edilirse, 2028 yılında da milletvekili olabilir. Ayrıca, parti kurullarında görev alanlara dönem sınırlaması getirilmesi maddelerinde büyük pazarlıklar yaşanıyor.

SONUÇ

TARİHİ CHP, içi çürümüş bir çınar görünümünde. CHP'de kimin eli kimin cebinde belli değil. Dört cumhurbaşkanı adayı (bugünkü güç durumuna göre: Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu) ve hizipleri Tüzük Kurultayı'nda da yine sahneye çıktılar. Kurultay öncesi, kurultayda tüzük maddeleri pazarlığı sürüyordu. Görünen o ki, kurultay sonrası dar alanda manevralar daha çok artacağa benziyor. CHP içi hiziplerin karşılıklı manevralarının, 2025 yılı Temmuz ayında CHP olağanüstü kurultayına gidişe kadar süreceği konuşuluyor. Evet, ömür biter, CHP'de kavga, hizipçilik, dar alanda manevralar bitmez.