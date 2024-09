Irkçılığın merkezi sanal alem

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri Ar-Ge ve Kalite Zirvesi'nde konuştu. Zirveye, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürleri ile çok sayıda öğretmen ve davetli de katıldı.

OECD ÜLKELERİ GERİMİZDE

Erdoğan, "Ücretsiz ders kitapları, yemek, taşıma, şartlı destekler, burslar ve pansiyon hizmetleri gibi imkânları sunarak eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirdik. Dijital öğrenmeye hazır olma konusunda yüzde 91 gibi bir iyileşme oranıyla OECD ülkelerini geride bırakmış durumdayız. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımızı, zihni açık, ufku geniş milli ve manevi değerlerle donanmış bilgi ve çağın gerektirdiği becerilere sahip insanlar olarak yetiştirmeyi hedefliyoruz" dedi.

TEKNOLOJİK HAMLELER

Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı hedefimiz sadece bir ufuk değil, aynı zamanda bu aziz vatanın her ferdinin geleceğine dair güçlü bir taahhüttür. Yeni eğitim yaklaşımımızla, teknolojik hamlelerimizle ve demokratikleşme adımlarımızla bu taahhüttü yerine getiriyoruz. Eğitime yaptığımız her yatırımla, hayata geçirdiğimiz her projeyle, Türkiye Yüzyılı hedefimize biraz daha yaklaşıyoruz. Son 22 yılda ülkemizin eksiklerini giderme noktasında, objektif bakanların hayranlık duyduğu tarihi nitelikte adımlar attık" dedi.

Başkan Erdoğan ve Bakan Tekin, öğrencilerle birlikte ders zili çaldı

Erdoğan, "28 Şubat döneminde, millet üzerinde baskı kurmak için yürürlüğe konan vesayetçi uygulamaları kaldırdık. Evlatlarımız arasında adaletsizliğe yol açan katsayı zulmüne ve başörtüsü yasağına son verdik. Neredeyse tüm dersliklerinde etkileşimli tahta olan dünyadaki ilk ve tek ülke Türkiye'dir" değerlendirmesinde bulundu.

OYUNLAR TUZAK DOLU

Oyun platformlarına dikkat çeken Erdoğan, "Teknoloji ile beraber bağımlılık, bütün bunlar başta olmak üzere, evlatlarımızın karşı karşıya kaldığı riskler de artıyor. Bir takım oyun platformlarının gençlerimizi nasıl zehirlediğine maalesef sık sık şahit oluyoruz. Oyun platformları, şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan, sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Tertemiz dimağlar, oyunlar içine sinsice yerleştirilmiş LGBT propagandasına maruz kalıyor. Bu mecralar vasıtasıyla, sadece sapkın akımlar değil aynı zamanda ırkçılık da körükleniyor" dedi. Erdoğan sözlerini, "Yeni Maarif Modelimizin öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde bitirdi.

ÇANAKKALE'DEN GAZZE'YE VATAN SAVUNMASI

TÖRENDE konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise, "1 yıldır dünyanın gözü önünde devam eden İsrail zulmüne karşı evlatlarımızın farkındalığını artırmak için 9 Eylül Pazartesi günü okullarımızın Çanakkale'den Gazze'ye Vatan Savunması ve Bağımsızlık Mücadelesi başlıklı bir dersle açılmasını arzu ediyoruz" dedi. Bakan Tekin, "Bu sayede evlatlarımızın hem Filistinli kardeşleriyle dayanışma şuurunu artırmış hem de bağımsızlık ve vatan kavramlarının anlam ve önemine yönelik bir farkındalık oluşturmuş olacağız" ifadelerini kullandı.