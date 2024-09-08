Beceriksizlerin ihmali Körfez’i pisliğe boğdu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'de hizmete alınan Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin önünde düzenlenen açılış törenine katıldı. Erdoğan'a, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da eşlik etti.

"İZMİR GİBİ OLMAYACAK"

Açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Bu anlamlı buluşmada muhteşem, güzel hastanemizi tüm Gölcük'ün, Kocaeli'nin emrine amade kılıyoruz. Burada Gölcük ile birlikte Kocaeli'nin tüm ilçelerine, mahallelerine selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Bugün Kocaeli'de dolu dolu bir gün geçiriyoruz" dedi.

İzmir ve İstanbul'da yaşanan çevre skandallarına değinen Erdoğan, "Birileri çevrenin sadece lafını ederken, biz gerçek çevrecilik nasıl olurmuş eserlerimizle gösteriyoruz. Kocaeli'mizi daha yaşanabilir, daha modern bir şehir haline getiriyoruz. Bu amaçla, İzmit Körfezi'ni temizliyor, eski güzellikleriyle buluşturuyoruz. İzmit Körfezi Doğu Baseni Dip Çamuru Temizliği Projesiyle mavi suları tekrar eski berraklığına kavuşturuyoruz. 720 hektar alanı, 33 milyon metreküp dip çamurundan kurtaracağız. Haliç'i temizlediğimiz gibi inşallah İzmit Körfezi'ni de pırıl pırıl yapacağız. Şu an İzmir Körfezi'nin yaşadığı pislik İzmit'te olmayacak. Çevre Bakanlığımız ile birlikte projeyi yürüten büyükşehir belediyemize, sayın başkan ve ekibine kolaylıklar diliyorum" ifadelerini kullandı.

İzmir Körfezi'nde balık tutulmaması konusunda uyarıcı afişler asıldı

"GIKLARI DAHİ ÇIKMIYOR"

'Burada şunu da belirtmek istiyorum' diyerek konuşmasına devam eden Erdoğan, "Gezi olaylarında 3-5 ağacın yeri değişti diye bir ay boyunca sokakları yakıp, yıkanların durumunu sizler zaten görüyorsunuz. Gözlerinin önünde İstanbul Boğazı'nda yaşanan çevre talanına gıklarını dahi çıkarmıyorlar. Ülkemizin en nadide çevre hazinelerinin gasp edilmesi karşısında bırakın protesto eylemleri düzenlemeyi, tek bir cümle bile kuramıyorlar. Dikkat edin. 'Çevre' diyerek ders vermeye kalkanların hiçbiri ortada yok. İzmir Körfez'indeki içler acısı hali söylemeye gerek dahi duymuyorum. Tam anlamıyla bir boş vermişlik söz konusu. Talana ve çevre felaketine yol veren yöneticiler görevlerini yapmadıkları gibi beceriksizlik, ihmalkârlık adeta paçalarından akıyor. Sorunlara çözüm üretmek yerine suni tartışmalarla skandalların üstünü örtmeye çalışıyorlar. Ne diyelim, Allah millete sabır, bunlara da mahcubiyet hissedecek kadar mesuliyet duygusu versin" dedi.

"HİZMETKAR OLMAYA GELDİK"

Kendisine tezahürat eden vatandaşları selamlayan Erdoğan, "Kardeşlerim, her zaman söylüyorum; bu millete hizmetkar olmak nasip meselesidir. Biz bu millete efendi değil, hizmetkar olmaya geldik. Böyle de devam edeceğiz. Eserlerimizle kalplerimizi fethetmenin yolundayız. Bugün de hizmet dışında bir amacımız yok. Hesapçı değiliz, başkaları gibi kafamızda 40 tilki dolaştırmıyoruz. Sadece milletin teveccühüne mazhar olmaya çalışıyoruz" diye kaydetti.

"KİME KILIÇ ÇEKİYORSUNUZ?"

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli'deki açılıştan önce katıldığı 21. İmam Hatipliler Kurultayı'nda, Kara Harp Okulu mezuniyetinden sonra bazı teğmenlerin kılıç çekerek ikinci bir yemin etmesine ilişkin olayı ilk kez değerlendirdi. Erdoğan, ordunun hiçbir şekilde yıpratılmasına izin vermeyeceklerine dikkat çekerek, "Kahraman ordumuzun kahraman mensuplarıyla her zaman gurur duyuyoruz. Ordumuzun tekrar yıpratılmasına izin vermeyiz. Geçenlerde malum mezuniyet töreninde bazı istismarcılar ortaya çıkmak suretiyle kılıçlar çektiler. Bu kılıçları kime çekiyorsunuz? Araştırmalar yapılıyor. Birkaç kendini bilmez oradan temizlenecek. 30 kişi olur 300 kişi olur bunların ordumuzun içinde olması kabul edilemez" dedi.