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20 milyon öğrenci için ilk ders zili bugün çalıyor

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarında yeni eğitim-öğretim yılı bugün "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle başlayacak. 20 milyon öğrenci ders başı yapacak.

HABER MERKEZİ
20 milyon öğrenci için ilk ders zili bugün çalıyor

Bu yıl 74 bine yakın okul ve 750 bine yakın derslikte 1,2 milyon öğretmen Türkiye'nin gelecek nesillerini yetiştirmek için mesai yapacak. Hayata geçirilen yeni müfredat ise kademeli olarak uygulanmaya başlayacak.

Anasınıflarının yanı sıra 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulanacak olan müfredat ile ders içeriklerinin yüzde 35 oranında sadeleştirilmesi sağlandı. Öte yandan ilkokul 1. sınıf şubeleri ile sınıf öğretmenleri ve ortaokul 5. sınıf şubeleri, e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak ilk kez belirlendi. Bakanlıkça bu yıl okul ile aile işbirliğini güçlendirmek amacıyla "Velivizyon" platformu da hayata geçirildi. Sınıf annesi uygulamasına ise bu yıl da izin verilmeyecek.

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