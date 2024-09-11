"İsrail’in ortakları da hesap verecek"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Arap Ligi 162. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda konuştu. Bakan Fidan konuşmasında Gazze'deki mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulunarak, "Bugün bir sorumluluk anında bir araya geliyoruz. Uluslararası sistem Filistin'de soykırımı engelleme konusunda başarısız olmuştur. Zaman halkımızı ve onurumuzu savunmak için birlik ve dayanışma zamanıdır. Filistinlilerin, Arapların ve Müslümanların hayatlarının diğerlerinden daha az önemli olduğunu asla kabul edemeyiz. Gazze'deki halkın benzeri görülmemiş şekilde topluca cezalandırılması artık giderek Batı Şeria'ya yayılıyor. İsrail mevcut koşullardan yararlanıyor ve istismar ediyor" dedi.

"İŞGAL YASA DIŞIDIR"

SORUMLULARIN uluslararası mahkemelerde hesap vermesi gerektiğini dile getiren Fidan, "Bir hususun açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Netanyahu'ya destek vermeye devam edenler, devam eden soykırımın da suç ortakları oluyor. Onlar da hesap verecek. İki devletli çözüm hayata geçirilmeden 1967 sınırlarına sadık kalınarak harekete geçirilmeden söz konusu olamaz. Uluslararası hukuk net ve yüksek sesle bir hüküm vermiştir. İsrail'in işgali yasa dışıdır. Onlarca yıldır süren işgal, baskı ve şiddet sona ermelidir" diye konuştu.