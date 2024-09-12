Kırım, Ukrayna’ya iade edilmelidir”

Anayasa Mahkemesi'nin yeni üyesi Doç. Dr. Metin Kıratlı'nın göreve başlaması dolayısıyla Yüce Divan Salonu'nda gerçekleştirilen törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile birçok yargı mensubu katıldı. Törende açılış konuşmasını gerçekleştiren AYM Başkanı Kadir Özkaya, AYM'nin yeni üyesi Metin Kıratlı'yı tebrik etti.

İNSANLIK DIŞI MUAMELELER

Özkaya, "Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında sergilenen zulme insan hak ve özgürlüklerine ilişkin ihlallere, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere mağdur ve mazlum insanlara karşı yapılan insanlık dışı muamelelere gözler ve vicdanlar kapatılmamalı " dedi. Gazze'deki soykırıma dikkati çeken Özkaya, "Hepimiz savaşlarda yaşanan acıları ve buradan çıkarılan tecrübeleri unutmamalıyız. Bu bağlamda Gazze başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında sergilenen zulme insan hak ve özgürlüklerine ilişkin ihlallere, çocuklar ve kadınlar başta olmak üzere mağdur ve mazlum insanlara karşı yapılan insanlık dışı muamelelere gözler ve vicdanlar kapatılmamalıdır" dedi. Özkaya'nın konuşmasının ardından AYM'nin yeni üyesi Kıratlı kürsüde yemin etti.

Başkan Erdoğan, AYM'nin yeni üyeliğine seçilen Metin Kıratlı'yı tebrik etti.

"KIRIM'A DESTEĞİMİZ BAKİDİR"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün ayrıca Kırım Platformu'nun 4'ncü Liderler Zirvesi'ne video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan mesajına, "Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski saygıdeğer devlet ve hükümet başkanları, değerli Kırım Tatar Türkü soydaşlarımız. Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum" sözleriyle başladı. Erdoğan, "Ana vatanlarından zorla çıkarılan Kırım Tatar Türkü soydaşlarımızın maruz kaldıkları trajedinin acısı 80 yıldır dinmemiş, yaraları kapanmamıştır. Türkiye'nin ilk günden beri karşı çıktığı ve tanımadığı Kırım'ın ilhakı yaşanan acıları daha da derinleştirmiştir. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve bağımsızlığına verdiğimiz destek bakidir" dedi.

"SOYDAŞLARIMIZIN GÜVENLİĞİ"

Kırım'ın, Ukrayna'ya iadesinin uluslararası hukukun bir gereği olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kırım'ın yerli halklarından olan Kırım Tatar Türk'ü soydaşlarımızın güvenliğinin ve esenliğinin temini de dış politikamızın öncelikleri arasında yer alıyor. Ukrayna hükümetinin Kırım Tatar Türklerinin haklarının güçlendirilmesi için öncülük ettiği hukuki düzenlemelerden duyduğu memnuniyeti bir kez daha ifade etmek istiyorum. Önümüzdeki dönemde Kırım Tatar Türklerinin haklarının pekiştirilmesi yönünde ilave adımların atılmaya devam edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı."SAVAŞ

SONA ERDİRİLMELİ"

"KIRIM Tatar Türkleri kendi ana vatanlarında hür olarak güvenli ve huzurlu bir hayat sürdürmeleri hakkına sahiptirler" diyen Erdoğan, "Kırım Tatar Milli Meclis'i Başkan Yardımcısı Neriman Celal'in yaklaşık 3 yıllık esaretin ardından Haziran ayında serbest bırakılması mutluluk vericidir. Hasan ve Aziz Ahmetov kardeşler dahil tüm Kırım Tatar soydaşlarımızın bir an evvel özgürlüklerine kavuşmalarını bekliyoruz. Savaşın, Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, egemenliği ve bağımsızlığı temelinde adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi samimi temennimizdir. Platform bünyesinde yürüttüğümüz çalışmaların Kırım'da, Ukrayna'da ve bölgemizde barışın sağlanmasına yönelik uluslararası çabalara katkı sağlamasını temenni ediyorum. Sürgün edilişlerinin 80'inci yıl dönümünde ebediyete irtihal eden Kırım Tatar Türk'ü soydaşlarımızın aziz hatıralarını bir kez daha hürmetle yâd ediyorum" şeklinde konuştu.