Lübnan’daki saldırı yeni bir konsept değil”

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir programda gündeme ilişkin soruları yanıtladı. Lübnan'da elektronik cihazlarda meydana gelen patlamaların yaklaşık bir yıldır devam eden savaşın bir parçası olduğunu söyleyen Fidan, "İsrail'in savaşı adım adım Lübnan'a doğru tırmandırmaya başladığını görüyoruz" dedi.

"FIRSAT OPERASYONU"

İsrail'in Hizbullah'ın yapacağı satın almaları teknik ve insani istihbarat kaynaklarıyla önceden öğrendiği tespitini yapan Fidan, daha sonra şirketlere nüfuz etmesiyle Lübnan'daki durumun ortaya çıktığını kaydetti. Fidan, bu tarz saldırıların yeni bir konsept olmadığını ve bu yöntemi istihbarat örgütlerinin çok sık kullandığını belirtti.

Bakan Fidan, bölgedeki tırmanmanın endişe verici olduğunun altını çizerek, "Elektronik cihazlarla ilgili patlamalar istihbarat literatüründe 'Fırsat Operasyonu' diye nitelendirilen operasyonlar. İsrail'in yürüttüğü bu operasyonların giderek daha büyük provokatif bir şekle dönüşmesi ve karşılığında da artık Hizbullah'ın, İran'ın ve onlara yakın diğer unsurların artık cevap verme dışında da bir seçenekle karşı karşıya kalmamaları gibi bir noktaya geldik" ifadelerini kullandı.

"BRICS'İ İNCELEYECEĞİZ"

Fidan, çeşitliliğin, hareketliliğin, devinimin ve dinamizmin olduğu küresel pazarda bütün alternatifleri ve opsiyonları değerlendirdiklerini belirterek, Türkiye'nin olası BRICS üyeliğine ilişkin, "AB ile bizim ekonomik entegrasyonumuz üyelikle taçlansaydı belki biz birçok konuda bu türden bir arayış içerisinde olmayacaktık. Çünkü AB'nin şöyle bir mekanizması var: Kendi ekonomik ve ticari işbirliğinin, üye ülkenin ihtiyacı olan geliri üretmediği noktada altyapıyla ilgili özellikle, diğer konularla ilgili fonlarla devreye giriyor. Yüzlerce milyar avro para veriyor" dedi. Fidan, BRICS'in AB gibi bir model oluşturmak isteyip istemediğine ilişkin soruyu yanıtlayarak, "İşte içine girip göreceğiz. İşte arayışımız o. Dediğim gibi biz, sadece BRICS'e değil ASEAN'la çok yakından ilgileniyoruz" diye konuştu. Başkan Erdoğan'ın liderliğini yaptığı AK Parti iktidarlarının gündemde tuttuğu ekonomi politikalarını çok yakından takip etmek gerektiğini dile getiren Fidan, "İçeride bizim neyi, ne kadar hissettiğimizle beraber dışarıdaki gelişmelerde nerede, nasıl duruyoruz onu da iyi gözetlemek lazım. Dolayısıyla bizim BRICS'e de bakış perspektifimiz esas itibarıyla bu" dedi.

"BEŞŞAR ESED İLE GÖRÜŞMEYE HAZIRIZ"

Bakan Hakan Fidan, Başkan Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed ile görüşmeye hazır olduğuna ilişkin ifadesini de anımsattı. Esed yönetimiyle epey zamandır askeri ve istihbari gibi çeşitli formatlarda görüştüklerini anlatan Fidan, "Özellikle Ruslar ve İranlıların olduğu ortamlarda hep görüşüldü" dedi. Fidan, 2017'den itibaren Astana Formatı ve Türkiye'nin Ruslarla yaptığı diğer askeri mutabakatların neticesinde Suriye'deki rejimle muhalefetin arasında dondurulmuş bir savaşın olduğunu ve bir çatışmanın olmadığını belirtti. Mülteciler konusunda Esed rejimine çağrıda bulunan Fidan, "Biz, hep şunu söylüyoruz: Kendi muhalefetinizle nasıl bir sistem kuracaksınız? Kendi halkınla, milyonlarla nasıl barışacaksın? Odaklanmanız gereken yer burası" diye konuştu.