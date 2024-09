İslam düşmanlığı büyük bir salgın

Başkan Erdoğan, Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından New York'ta düzenlenen etkinliğe katılarak önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Vatandaşlarımıza her fırsatta şunu hatırlatıyorum; biz entegrasyona sonuna kadar varız, asimilasyona ise aynı derecede karşıyız. Vatandaşlarımızın her alanda temayüz etmelerini, başarılı olmalarını, içinde yaşadıkları topluma katkı sunmalarını istiyoruz. Ama insanımızın kimliğini, öz değerlerini, inanç değerlerini kaybetmesini de arzu etmiyoruz" dedi.

AYRIŞMA KÖRÜKLENİYOR

"Terör örgütü mensupları yalnızca ülkemizin menfaatlerini değil yurt dışındaki vatandaşlarımızı, ticari teşebbüslerini ve sivil toplum kuruluşlarını da doğrudan ya da dolaylı şekilde hedef alıyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti: "Amerikalı karar alıcıları ve ticari çevreleri yalana boğarak menfaat sağlamaya çalışan örgüt üyeleri Türk toplumu içerisinde de bölünme ve ayrışmaları körüklemeye çalışıyor. Milletin iradesine darbe yapmaya kalkan, ellerinde vatandaşlarımızın kanı olan, demokrasimize, huzurumuza, birlik ve beraberliğimize kasteden, tek gayesi Türkiye'ye ve Türk milletine zarar vermek olan bu hainlerle mücadelemizi hukuk zemininde sonuna kadar sürdüreceğiz."

Erdoğan konuşmasını sürdürdü: "Son yıllarda Batılı ülkelerde bilhassa Avrupa'da İslam ve yabancı düşmanlığı vatandaşlarımızın da huzurunu tehdit eden büyük bir salgına dönüştü. Hemen her gün mescitlerimize, camilerimize, Müslümanlara ait iş yerlerine yönelik bir kundaklama olayı gerçekleşiyor. Aşırı sağcı akımların hedefinde de göçmenler ve Müslümanlar var. Sosyal medya ve kimi siyasetçiler ise ırkçı nefretin yayılmasını adeta teşvik etmekte, yangına körükle gitmektedir. Türkiye olarak vatandaşlarımızın yaşadığı ülkelerdeki aşırı sağcı akımları ve nefret söylemlerini yakından takip ediyoruz."

'DİYALOĞUMUZ DEĞİŞMEYECEK'

Başkan Erdoğan, BM'nin reforma olan ihtiyacının da altını çizerek, "BM'nin reforma ihtiyacı olduğunu herkes kabul ediyor bunu hayata geçirecek adımlar atılmıyor. Giderek işlevsiz hale gelen BM sisteminin yükünü genellikle çatışma bölgelerindeki siviller, açlıkla boğuşan mazlumlar, yani sistemin çalışmasına en fazla ihtiyacı olan insanlar çekiyor. Reform çağrısını her yerde, her fırsatta dile getirmeyi sürdüreceğiz" dedi. ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini vurgulayan Erdoğan, "Amerika'da seçimler sonucunda başkan kim olursa olsun Amerika'ya bakışımız ve ilişkilerimizdeki üst düzeyli diyaloğumuz değişmeyecek" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'de reform çağrısı olan "Dünya Beşten Büyüktür" sözünün kasalarındaki ekrana yansıtıldığı kamyonetler, New York sokaklarında görüldü.