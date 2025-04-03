Reyting kupası atv’nin! Tüm Türkiye atv izledi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ATV'yi hedef alarak, 'Galatasaray-Fenerbahçe maçını izlemeyin' ifadeleriyle çağrı yaptı. Fenerbahçe-Galatasaray maçı için ATV'yi açıp izlemeyeceklerini belirten Özel, "ATV'nin elinde olmayan bir yerden radyo yayını varsa eğer onu açar dinleriz. Onun dışında Ben Fenerbahçeliyim; biricik anneciğim Galatasaraylı ama biz bu akşam Fenerbahçe-Galatasaray maçını ATV'yi açıp izlemeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
TURKVUAZ MEDYA'YI BOYKOT LİSTESİNE ALDI
CHP'li Özel'in boykot listesinde Turkuvaz Medya'nın bünyesinde vatandaşa hizmet veren markalar da yer aldı. Özel, Saraçhane'de yaptığı konuşmasında, "Kitap alırken D&R'a uğramıyorsunuz. Saraçhane'yi göreni siz de görün, görmeyeni yerin dibine gömün diyorum! Idefix diye bir şey var, biliyor musunuz, artık yok!" skandal boykot çağrısında bulunmuştu.
Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'mda dün akşam oynanan müsabakada Galatasaray 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılan takım oldu. Son dakikalara kadar heyecanı azalmayan karşılaşma, tüm kategorilerde yayınlanan programlar arasında en çok izlenen oldu.
DÜN AKŞAM TÜM TÜRKİYE atv İZLEDİ
TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!
Tüm Kişiler'de %20,72 izlenme oranı ve %46,90 izlenme payı,
AB Sosyal Statü'de %20,93 izlenme oranı ve %52,37 izlenme payı
+20 ABC1'de ise %22,62 izlenme oranına ve %49,72 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.
GECENİN DEĞİL, GÜNÜN GALİBİ DE atv OLDU!
Son 9 yılın birincisi olan atv, Prime Time'ın yanı sıra tüm günün de en çok izlenen televizyon kanalı oldu.
Kantar Medya tarafından yayınlanan en çok izlenen ilk 100 listesindeki ilk 10 programdan 5'i atv'nin içerikleriydi. Tüm Gün Tüm Kişiler, Tüm Gün AB, Tüm Gün 20+ABC1, Prime Time Tüm Kişiler, Prime Time AB, Prime Time 20+ABC1 kategorilerinde de kanal birinciliğini elden bırakmadı ve 6 kategorinin en çok izleneni oldu.