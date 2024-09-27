Başkan Erdoğan’dan Preveze Deniz Zaferi’nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor; Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum." dedi.

Başkan Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz'i Türk gölü haline getiren şanlı Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü ile Deniz Kuvvetleri Günü'nü tebrik ediyor; Kaptanıderya Barbaros Hayreddin Paşa ile birlikte kahraman şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Mavi Vatan'ımızda fedakârca görev yapan tüm denizcilerimize selamlarımı iletiyorum."