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MSB duyurdu! 22 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak’ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyindeki devam eden operasyonlarda 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

HABER MERKEZİ
MSB duyurdu! 22 terörist etkisiz

Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı, son operasyonlarda 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Teröristler kendilerini bekleyen sondan kaçamıyor!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Gara ve Asos bölgelerinde tespit ettiği 21 PKK'lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

Her nerede olursa olsunlar, Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde olmaya devam edecek!

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