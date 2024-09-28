Hizbullah doğruladı: Hasan Nasrallah öldürüldü

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah'ın dün katliamcı İsrail ordusu tarafından başkent Beyrut'un güney bölgesine düzenlene hava saldırılarında yaşamını yitirdiği belirtildi.

Nasrallah'la birlikte diğer bazı Hizbullah yetkililerinin de öldürüldüğüne işaret edilen açıklamada, Nasrallah dışındaki isimlere yer verilmedi.

İSRAİL ORDUSU: HİZBULLAH'IN LİDERİ HASAN NASRALLAH'I ÖLDÜRDÜK

İsrail Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamada da "Beyrut'un güneyindeki Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesine cuma akşamında düzenlenen saldırıda Hizbullah'ın kurucu liderlerinden ve mevcut Genel Sekreteri Nasrallah'ın yanı sıra grubun Güney Komutanı Ali Keraki ve diğer liderlik kadrosunu öldürdük." ifadelerine yer verildi.

İSRAİL BEYRUT'UN GÜNEYİNE 40'TAN FAZLA SALDIRI DÜZENLEDİ

Soykırımcı İsrail ordusu, Hizbullah Hareketi'nin kalesi niteliğindeki Dahiye'nin Burj el-Beracine, Kifaat, Şuveyfat, Hades ve Leylaki bölgelerindeki binalara 40'tan fazla saldırı gerçekleştirdi.

İsrail saldırıları, başkentin güneyinde birçok yer ve binada yangınlara ve büyük yıkımlara yol açtı.

İSRAİL'İN LÜBNAN'IN NEBATİYE BÖLGESİNDE SALDIRILARINDA 12 KİŞİ ÖLDÜ

Lübnan haber ajansı NNA'ya göre, İsrail saldırılarında sivil savunma ve sağlık merkezleri hedef alındı.

Ülkenin güneyindeki Nebatiye iline bağlı Tayba ve Deyr Suryan beldelerindeki İslam Sağlık Kurumu'na bağlı sivil savunma ve sağlık merkezlerine düzenlenen İsrail saldırılarında 11 kişi, Dahiye bölgesindeki saldırıda 1 sivil savunma mensubu olmak üzere toplam 12 kişi öldü, ayrıca doktor, hemşire, ilk yardım ve sivil savunma çalışanlarından 11 kişi de yaralandı.