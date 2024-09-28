Yerlikaya Aydın’da çiçeklerle karşılandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere dün Aydın'a geldi. Aydın'da AK Parti'nin "Türkiye Buluşmaları' programına katılan Bakan Yerlikaya, daha sonra 'Güvenlik Toplantı'na başkanlık etti. Bakan Yerlikaya'nın ilk durağı Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) İl Başkanlığı oldu. İl binası önünde partililer tarafından çiçekle karşılanan Yerlikaya, 'Aydın İçin Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları' programına katıldı. Daha sonra valiliğe geçen Bakan Yerlikaya, şeref defterini imzaladı. Yaklaşık 2,5 saat süren Güvenlik Toplantısı'nın ardından Bakan Yerlikaya basın açıklaması yaptı. Yerlikaya, 2024'de güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonlar ve suç türlerine karşı önleyici hizmetler hakkında bilgi verdi.