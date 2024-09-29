CHP’nin kedisi Şero defnedildi

CHP Genel Merkezi'nde yaşayan ve partililerin maskotu haline gelen Şero, yaşa bağlı rahatsızlıkları sonucu öldü. Uzun yıllardır CHP Genel Merkezi'nde yaşayan Şero'nun ölümünü, tedavi gördüğü hastanenin başhekimi Dr. Tarkan Özçetin duyurdu. Özçetin, "20 yıldır varlığı ile Türk siyasetinde tebessüm kaynağı olmuş, tüm hayvanseverlerin gönlünde taht kurmuş, CHP'nin kedisi Şero, hastanemizdeki tedavi sürecinin ardından hayatını kaybetmiştir. 20'yi bulan ileri yaşı ve yaşa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir hastanemizde gözetim altında olan Şero, ne yazık ki aramızdan ayrılmıştır" dedi. Şero, parti genel merkezinin bahçesinde gömüldü.

TOPRAĞINI ÖZEL ATTI

Define CHP Genel Başkanı Özgür Özel katılırken, Şero'nun doğum ve ölüm yılı yazılı çerçeveli fotoğrafı da taşındı. Özel, Şero'nun mezarına kürekle toprak attı. Şero'nun fotoğrafı, küçük taşlarla çevrili mezarına konuldu.