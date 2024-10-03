Sinan Ateş Davası’nda 5 kişiye müebbet hapis

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 22 sanıklı davada açıklanan karara göre; sanıklar tetikçi Eray Özyağci, olayda kullanılan motosikletin sürücüsü Vedat Balkaya ve cinayet mahallinde keşif yapan Suat Kurt, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13'er yıl hapse mahkum edildi.

Sanıklar Doğukan Çep ve Tolgahan Demirbaş da "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Öte yandan, karar açıklanmada önce bir kişi Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a yumruklu saldırıda bulundu. Şahıs güvenlik güçleri tarafından göz altına alındı.