TBMM’de yapay zeka komisyonu kuruldu

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılı çalışmalarına hızlı başladı. Yapay zekanın Meclis gündeminde tartışılması amacıyla TBMM'de araştırma komisyonu kuruldu.

RAPOR HAZIRLANACAK

22 üyeden oluşacak Yapay Zeka Araştırma Komisyonu'nda her partiden milletvekili bulunacak. Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak, gerektiğinde Ankara dışında toplanabilecek. Komisyonda yapay zeka programlarının geldiği son nokta, programların güvenirliği, şeffaflık prensibine uygun hareket edip etmediği, kişisel verilerin korunmasına ilişkin önlemlerin alınması ve kullanıcılara karşı sorumluluk üstlenmesi gibi başlıklarda çalışmalar yapılacak. Yapay Zeka Araştırma Komisyonu, kamu kurum ve kuruluşları, Türkiye'de bulunan yapay zeka şirketlerinin temsilcileri, akademisyenler, bilişim uzmanları ve konuyla ilgilenen uzmanları toplantılara davet ederek bilgi isteyecek. Belli bir süreyle çalışması planlanan araştırma komisyonu, çalışmalarını tamamlanmasının ardından yapay zeka ile ilgili rapor hazırlayacak. Hazırlanan raporun kanun teklifine dönüşüp dönüşmeyeceğine ise daha sonra karar verilecek.