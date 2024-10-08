Gazze’de bir yılda 17 bin çocuk öldü! Bir nesil yok oluyor

Soykırımcı İsrail'in Gazze Şeridi'ne bir yıldır düzenlediği saldırılarda 17 bin çocuk katledildi. Hayatta kalabilen 26 bine yakın çocuk ise ebeveynlerinden biri veya ikisi olmadan yaşıyor. Saldırıların yıl dönümünde büyük bir tesadüf eseri 7 Ekim Dünya Çocuk Hakları Günü'nde denk gelen saldırı altındaki çocuklar büyük öfke içinde isyan ederken, yaşıtları olan İsrailli çocuklar ise okullara devam ediyorlar. İşgal altındaki Batı Şeria'da da 23 öğrencinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Güvenlik ve Terör Uzmanı Erhan Çalışkan tüm ülkelerin kurum ve kuruluşlarının kendi yetki alanları dahilinde sorumluluklarını üstlenmeleri ve suçları durdurmaları çağrısı yaparak "Her çocuğun kanında Amerika ve İngilizlerin de eli var. Onlar çağın kasabı Netanyahu'yu alkışlıyor" dedi.

'TÜRKİYE GERÇEKLERİ HAYKIRDI'

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, İsrail'in Gazze'de başlattığı saldırıların yıldönümü dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bursalı, "Yaşanan vahşete karşı sesi gür çıkan ilk ülke Türkiye oldu. BM kürsüsünden liderlere bakarak, sessiz kalanların da işlenen bu suça ortak olduğunu haykırdı" dedi.

'BİR VİCDAN DAVASI'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir İnsan Haklar Başkanlığı'nın Konak Meydanı'nda ortak basın metnini okudu. Saygılı, "Bir yılın içinde 17 binden fazla çocuk şehit düştü. Filistin, tüm insanlığın vicdan davasıdır" ifadelerini kullandı.