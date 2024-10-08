İHA’larımız uluslararası toplantıların gündeminde

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, katıldığı uluslararası bir organizasyonda Türkiye'nin özellikle İHA, SİHA ve uydu alanındaki çalışmalarının gündem olduğunu belirterek, "Bu durum, bu ülkenin bir vatandaşı olarak orada müthiş derecede omuzlarımı kabarttı" dedi.

'KEYİFLİ VAKİT GEÇİRDİK'

Gezeravcı TEKNOFEST'in öznesinde gençlerin olduğunu, katılımcıların müstesna bir faaliyet alanında ilham alacakları hikayeler dinlediklerini ve keyifli vakit geçirdiklerini söyledi. Hollanda'da geçen hafta katıldığı etkinliklere ilişkin de bilgi veren Gezeravcı, bunlardan birinin, halihazırda dünyada göreve devam eden bütün astronotlar ve emekli astronotların çatısı altında toplandığı bir organizasyon kapsamında, Avrupa Uzay Ajansının teknoloji merkezinde düzenlenen kongre olduğunu anlattı.

EN UZUN KONUŞULAN KONU

Gezeravcı, şunları kaydetti: "Bu uluslararası organizasyon kapsamında katıldığımız etkinliklerden birinde çok üst düzey bir yetkilinin, 8 ülkenin astronotunun hazır bulunduğu bir masada, teker teker hepimizle görüşürken, en uzun konuştuğu konu, ülkemizin son 10 yılda İHA ve SİHA'larla kendi uçağını üretmesi, kendi uydusunu fırlatması ve teknoloji çalışmaları oldu. Bu durum, bu ülkenin bir vatandaşı olarak orada müthiş derecede omuzlarımı kabarttı. Allah daha nice böyle mutlulukları yaşamayı nasip etsin. Önümüzdeki hafta Axiom-3 ekibiyle birlikte İtalya'da farklı şehirlerde yine görev sonrası farklı konferans ve toplantılar vesilesiyle faaliyette olacağız."