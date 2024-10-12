Katiller Gazze’de ambulansları vurdu

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne uyguladığı abluka ve bir yıldır devam eden saldırıları her geçen gün şiddetini artırırken, kentin sağlık sistemi de olumsuz etkilenmeye devam ediyor. Han Yunus kentinde yer alan Nasır Hastanesi'ne düzenlenen baskınlarda onlarca ambulans tahrip edildi. Ambulansların tahrip edilmesi ise yaralıların taşınmasına engel oluyor. Binlerce Gazzeli, yaralıları kendi imkanlarıyla hastaneye yetiştirmeye çalışıyor. Parça tedariki sağlanamamasından dolayı tamir ustaları, kullanım dışı kalan ambulanslardan parça temin ederek kullanıma sunmaya çalışıyor.

20'DEN FAZLA ÖLÜ VAR

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in 3 hastaneyi kuşattığı belirtildi ve "İşgal ordusunun sokaklarda, evlerde, barınma merkezlerinde halkı acımasızca hedef alması sonucu şehit ve yaralananlar oldu. İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Kemal Advan, El-Avde ve Endonezya hastanelerini kuşatarak tahliyelerini talep ediyor ve sağlık ekiplerine ve hastalara tıbbi malzeme ve yiyecek girişini engelliyor" ifadelerine yer verildi. Öte yandan, Siyonist İsrail, Gazze'den sonra gözünü Lübnan'ın kalbi Beyrut'a çevirdi. 18 yıl aradan sonra yeniden Lübnan'ı işgal planını devreye alan İsrail, Beyrut'ta birçok noktayı hedef alarak şehri enkaz kente çeviriyor. İsrail, Lübnan'daki BM güçlerini de ikinci kez hedef aldı. Dün yapılan saldırılarda 20'den fazla kişi yaşamını yitirdi.