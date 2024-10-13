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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netanyahu er ya da geç hesap verecek!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cenevre'de gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı. Netanyahu'nun er ya da geç hesap vereceğini söyleyen TBMM Başkanı Kurtulmuş "İsrail'in gücü İslam dünyasının bölünmüşlüğünden kaynaklanıyor" ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Netanyahu er ya da geç hesap verecek!

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği İstişare Toplantısı'nda önemli açıklamalar yaptı.

Numan Kurtulmuş'un açıklamaları şöyle;

Tarihin bu kritik döneminde İslam ümmeti birlik sergilemelidir. 1 yılı aşkın süredir Filistinli kardeşlerimizin soykırım kampanyasına uğradıklarını görüyoruz. Netanyahu ve çetesi er ya da geç hesap verecektir. Uluslararası kurumlar bu tehlikeyi ele almakta başarısız oldu. İsrail'in gücü İslam dünyasının bölünmüşlüğünden kaynaklanıyor. Filistin davasını savunmalıyız. Ortak çıkarlar için siyasi farklılıklar bir kenara konulmalı.

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