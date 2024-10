Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan’dan çok önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Beştepe'de gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Daha adil bir dünya daha müreffeh Türkiye'ye ulaşıncaya kadar durmadan, dinlenmeden çalışacağız. Meclis hitabımızda Türk demokrasisini darbe anayasasından bir an önce kurtararak, yeni ve sivil anayasa ile buluşturma talebimizi teyit ettik. Tüm siyasi partilerin yeni anayasa çağrımıza yapıcı cevap vermelerini samimiyetle temenni ediyoruz.

Anayasa'nın ilk dört maddesiyle ilgili bir sorunumuz yok. İlk 4 madde tartışmaları sürece katkı sağlamıyor.

DAHA NEYİ BEKLİYORSUNUZ?

İsrail, BM üssüne baskın yaparak daha da küstahlaştı. Bunun adı acizliktir. İsrail saldırganlığına teslim olmaktır. Netanyahu kabinesinden yapılan açıklamalar İsrail'in Lübnan'ı işgalle yetinmeyeceğini net bir dille ortaya koyuyor. Gereken tedbirleri alıyoruz. Türkiye'yi bu kriz fırtınasından çıkaracağız.

SİYASETTE YUMUŞAMA DÖNEMİ

Siyaset yumuşama iklimine girdi. Bu yumuşama iklimi baltalanmamalı. Müşterek paydaları olabildiğince büyütmeliyiz. Uzatılan elin koparılmasına izin vermeyiz. Yumuşama iklimi provokasyona göz yumacağız demek değildir.

Son dönemde milletimizde serzenişlere sebep olan cezasızlık algının kaldırılması için gereken adımları atacağız. Gerekli talimatları verdik. Hukuki adımların atılmasını sağlayacağız.

"SEFERBERLİK RUHUYLA DESTEKLEYECEĞİZ"

Türkiye'nin artık bir markası haline dönüşen TEKNOFEST'in 9'uncusnu Adana'da gerçekleştirdik. TEKNOFEST Adana ülkemizin geleceğine dair umutlarımızı güçlendirmiştir. TEKNOFEST'in dalga dalga büyümesi gurur kaynağıdır. İHA ve SİHA satışında zirvede biz varız. 2023 yılında savunma ihracatımız 5,6 milyar dolara rakamını yakaladı. 2024 yılında 178 farklı ülkeye ürün ihraç ederek ciddi bir rekora imza attık. Savunma sanayimizi seferberlik ruhuyla desteklemeyi sürdüreceğiz. Dünyadaki gelişmeleri doğru okuyacak, çığır açmış teknolojilerin kuluçka dönemlerini çok iyi analiz edecek, bugünü kurtarmayı kafi görmeyerek yarınları doğru planlayacağız.

"İÇ CEPHEMİZİ GÜÇLENDİRMEMİZ LAZIM"

İç cephemizi tahkim etmemiz fevkalade önemlidir. Bunun da yolu siyasette diyalog zeminini güçlendirmekten, müşterek paydayı büyütmekten geçiyor. Siyaset kurumunun eski alışkanlıklarla yoluna devam etmesi mümkün değildir. Bu noktada yapmamız gereken bellidir; Türkiye'nin umutsuzluk girdabına sürüklenmesine bekleyenlerin onların içindeki lejyonerlerin gerilimi körüklemesine müsaade etmemeliyiz. Türkiye'yi iç dinamikleri üzerinden köşeye kıstırarak denklem dışına atma girişimlerine rıza gösteremeyiz. Her kim siyasetten topluma yayılan yumuşama iklimini baltalamak için hamle yapıyorsa kesinlikle Türkiye'nin iyiliğini istemiyor demektir. Türkiye son dönemde yumuşama iklimine girdi. Siyasi aktörler arasında bilhassa milli meselelerde ortak payda çabası artmaya başladı. Siyaset kurumunu 3 seçimin sürüklediği yüksek gerilimden çıkarma iradesi siyasi partilerle ve toplumumuzda makes buldu. Terörün ve şiddettin Türk siyasetini esir almasını önlemek için bir kapı aralandı. Hüsnüniyet göstergesi olarak adımlar atıldı. Bunu zehirlemeye yönelik adımlar da atıldı.

"KARDEŞLİK EKSENİ KURMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Partisi tarafından dışlanmış hatta istenmeyen adam ilan edilmiş, kimi eski siyasetçilerin ekran ekran dolaşıp, kutuplaştırıcı söylemlerle sağa sola sataşması, yumuşama atmosferini provokatif sözlerle hedef tahtasına koymasını asla iyi niyetli bilmiyoruz. Girdiği her seçimi kaybeden son olarak partideki seçim yarışını kaybederek rekor kıran zatın, Türkiye'yi birlikte yönetmeye talip olduğu eski ortaklarıyla ilgili hakaretamiz ifadelere cevap vermeyi zul addediyoruz. Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyması beklenenlerin tam tersine terör diline sarılması samimiyetsizliğin işaretidir. Bölgemizin tamamında Türk, Türkmen, Arap, Kürt demeden herkesi kucaklayan bir kardeşlik ekseni kurmaya çalışıyoruz. Birileri hemen bu kardeşlik eksenini sabote edecek hal ve hareketlere girişiyor. Uzatılan elin sıkıca tutulmak yerine kopartılmaya çalışılmasına izin vermeyiz. Buna kayıtsız da kalmayız. Bölgemizde bunca ateş varken, her geçen gün ülkemize yaklaşırken herkes aklını başına almalıdır. Yumuşama iklimi ülkemiz ve milletimizin güvenliğinden taviz vereceğimiz provokasyonlara göz yumacağımız anlamına asla gelmiyor. Her türlü tehdidi bertaraf etme irademiz tamdır. Milletimizin hafızasında yer edinmiş kötü sahnelerin tekrar yaşanmasına müsaade etmeyiz, etmeyeceğiz.