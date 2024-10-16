Malatya’nın Kale ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem! Elazığ, Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman’da hissedildi

6 Şubat depremlerinin yaşandığı bölgede şiddetli bir deprem meydana geldi. Diyarbakır ve Elazığ'ın ağırlıklı olarak hissettiği deprem Malatya, Adıyaman ve Gaziantep'i etkiledi.Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Malatya'nın Kale ilçesi olduğu kaydedilirken sarsıntının büyüklüğü 5,9 olarak paylaşıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya yaptığı açıklamada "Malatya'nın Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başladı. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

AFAD: 4 BİNADA HASAR VAR

"16 Ekim 2024 tarihinde saat 10.46'da Malatya ilimizin Kale ilçesinde 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Malatya, Diyarbakır, Şanlıurfa, Elazığ, Batman ve Tunceli AFAD ekiplerimizin yanı sıra ekiplerinin saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Deprem nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezi'ne toplam 374 ihbar gelmiştir. Malatya, Şanlıurfa ve Elazığ illerimizde toplam 4 binada hasar meydana gelmiştir. Elazığ ilinde kısmi hasar gören 1 binadaki 4 kişi sağ olarak kurtarılmıştır. Malatya ili Pötürge ve Kale ilçelerinde kaya düşmesi meydana gelmiştir."

OKULLAR TATİL EDİLDİ

Malatya Valisi Seddar Yavuz "Şu ana kadar olumsuz bir tespitimiz bulunmamıştır. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Bugün okulları tatil ettik." dedi.