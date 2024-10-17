Teröre büyük darbe

MİLLİ İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Milli Savunma Bakanlı'ğı 2 ayrı operasyonda hain terör örgütü PKK'ya büyük darbe vurdu. MİT, Suriye'nin Tel Rıfat şehrinde gerçekleştirilen nokta operasyon ile PKK/YPG'nin sözde sorumluları 'Mazlum' kod adlı Hüseyin Öztürk ve 'Zelal Afrin' kod adlı Vidan Fate'yi etkisiz hale getirdi. 'Mazlum' kod adlı Hüseyin Öztürk'ün, örgütün kırsal kadrolarına 1994'te katıldığı öğrenildi.

'Zelal Afrin' kod Vidan Fate'nin ise, 1990'da Suriye'de yerel örgüte işbirlikçilik yapmaya başladığı kaydedildi. PKK/YPG'li Hüseyin Öztürk ve Vidan Fate, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde konuşlu Türk güvenlik güçlerine yönelik eylemleri organize eden teröristler arasında yer alıyordu. MSB tarafında da önemli bir operasyona imza atıldı. Irak'ın kuzeyinde 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Gara bölgesinde 9, Hakurk bölgesinde ise 5 terörist etkisizleştirildi.