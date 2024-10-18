1 haftada 45 terörist etkisiz hale getirildi

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada yapılan faaliyetlere ilişkin bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil; son bir haftada 45 terörist etkisiz hale getirilmiş, 1 Ocak'tan bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 194 olmuştur. Yine bu hafta içerisinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Habur'daki Hudut karakolumuza teslim olmuştur" diye konuştu.

MAĞARALARA BASKIN

Aktürk, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit ettiği teröristlere ait mağara ve sığınaklar ile devam eden arama tarama faaliyetlerinde çok sayıda silah, mühimmat, yaşam ve ilk yardım malzemesi ele geçirmiştir. Büyük bir azim ve kararlılıkla devam eden Pençe-Kilit Harekatı'nda bugüne kadar toplam 3 bin 94 mayın, el yapımı patlayıcı imha edilmiş, 1256 mağara ve sığınak kullanılamaz hale getirilmiş, 937'si ağır silah olmak üzere 2 bin 333 muhtelif silah ve bu silahlara ait 880 binden fazla mühimmat ele geçirilmiştir" ifadelerini kullandı.

Pençe-Kilit Harekatı'nda Türk askerinin gözlerinin değmediği, ayaklarının basmadığı yer bırakılmayacağı belirtildi.

SINIRLARIMIZ GÜVENDE

Mehmetçiğin, Pençe-Kilit Harekatı'na gözlerinin değmediği, ayaklarının basmadığı yer bırakmayacak şekilde devam ettiğini belirten Aktürk, "Irak'ın kuzeyindeki güvenlik kilidini, alan hakimiyetini genişleterek adım adım kapatıyoruz. Son 1 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 194 şahıs yakalanmıştır. Yakalanan şahıslardan 10'u terör örgütü mensubudur. 1505 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 873'e yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 82 bin 307 olmuştur" dedi.

Tuğamiral Aktürk'ün sunumu sonrası bakanlık kaynakları, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynaklarınca, Kilis yakınına düşen roketle ilgili soru üzerine Suriye sahasının, hareketliliğin arttığı hassas bir dönemden geçtiği belirtildi. Bölgede iki grup arasında çıkan çatışmada, 1 roketin Kilis'in 12 kilometre güneydoğusundaki hudut karakolunun sorumluluk alanı içerisindeki araziye düştüğü aktarıldı. Sahadaki güçlerin faaliyetleri ve operasyon bölgelerine yönelik tehditlerin, hassasiyetle takip edildiği, gerekli tedbirlerin alındığı kaydedildi.