Bilal Erdoğan: Haberler manipülasyon için yapılıyor

TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Necmettin Bilal Erdoğan, 'Kitap Kurdu Yarışması' lansmanının ardından İzmir'de Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Perspektif Programı'nda gençlerle bir araya geldi.

'KENDİNİZLE İLGİLENİN'

Programa Erdoğan'ın yanı sıra TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Ege Üniversite Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da katıldı. Programda konuşan Bilal Erdoğan, gençlere açık yürekli olmalarına dair tavsiyede bulunup, "Telefon bizi esir alıyor. Bizim dünya görüşümüz, siyasi görüşümüzden, hangi markayı tüketeceğimize, neyi giyeceğimize kadar birileri bu mecradan bizi manipüle etmeye çalışıyor. Bunu özgürlük sanıyoruz. Haberler bizi manipüle etmek için yapılıyor. Kendi gündeminizi kendiniz oluşturun. Manipüleye açık olmayın. Kendinle meşgul olan kendini daha iyi biri yapmak için uğraşır. Dolayısıyla her zaman kendinizle meşgul olun" ifadelerini kullandı.