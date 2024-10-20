Yenidoğan çetesi soruşturması derinleşiyor

SGK'dan para almak için bebeklerin ölüme gönderilmesinin ortaya çıkması Türkiye'nin gündemine oturdu. İstanbul'da bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden yenidoğan çetesine yönelik soruşturma sürüyor. SGK'dan para alabilmek için 12 bebeğin ölümüne yol açıldığı soruşturmasını yürüten savcının, makam odasında tehdit edildiği anlar ortaya çıkarken, bebek ölümlerine neden olan Yenidoğan Çetesi soruşturması kapsamında ruhsatı iptal edilen hastane sayısı, İstanbul'da 9 ve Çorum'da 1 olmak üzere 10'a yükseldi.

YAZILI AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanlığı tarafından İstanbul Valiliği'ne gönderilen, "Özel Hastane Açılış Ruhsat İptalleri" konulu yazıda, bebeklerin bilinçli ihmal ile ölümüne neden olan "Yenidoğan Çetesi" soruşturmasında adı geçen özel hastanelerin ruhsatlarının iptal edildiği bildirildi. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Velioğlu imzalı yazıda şu ifadeler yer aldı: "Özel Hastaneler Yönetmeliğinin, 'Faaliyetin durdurulması durumunda hastalara ilişkin işlemler' başlıklı 65/A maddesinde yer alan 'Özel hastanenin tamamında veya bir kısmında faaliyetin geçici olarak durdurulması veya ruhsatın iptal edilmesi söz konusu olduğunda müdürlük tarafından öncelikle mevcut yatan hastalarla ilgili tespit yapılır. Nakli mümkün olmayan hastaların tedavilerinin tamamlanmasından ve nakli mümkün olanların da diğer hastanelere nakillerinden sonra özel hastanenin faaliyeti durdurulur. Bu durumdaki hastanelere yeni doğrultusunda yürütülmesi hususunda gereğini rica ederim."

SGK'dan para alabilmek için 12 bebeğin ölümüne yol açıldığı soruşturmasını yürüten savcının, makam odasında tehdit edildiği anlar ortaya çıktı.

TEK TEK İFŞA EDİLDİ

Bakanlığın bilgilendirme yazısında İstanbul'da ruhsatı iptal edilen 9 özel hastane ise şöyle sıralandı: Özel Avcılar Hospital Hastanesi, Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Bağcılar Özel Şafak Hastanesi ve Özel Silivri Kolan Hastanesi. Tekirdağ Çorlu'daki Özel Reyap Hastanesi'nin bu sabah ruhsatının iptal edilmesi ve içindeki hastaların taburcu edilmesiyle birlikte; ruhsatı iptal edilen hastane sayısı 10'a ulaştı. SGK'den yapılan açıklamada ise "Hastanelere yönelik gerekli incelemeler 3 başmüfettiş ile 3 müfettişimiz tarafından titizlikle yürütülmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak, mevzuatımız çerçevesinde anlaşmamız olan hastaneleri yalnızca fatura ve mali yönden denetlemekteyiz" ifadeleri kullanıldı.

Para uğruna yeni doğan bebeklerin özel hastanelere sevk edilmelerini sağlayıp, bazı bebeklerin de ölmelerine neden olmakla suçlanan çeteyle ilgili ortaya çıkan yeni bilgiler dehşete düşürüyor. Yaşadıkları acının tarifi olmadığını söyleyen ailelerin yanıt beklediği sorular var.

BEBEKLERİN AİLELERİ KONUŞTU

Çetenin para için anlaştığı özel hastaneler aracılığıyla yeni doğum yapan birçok aile dehşeti şoke oldu. Umut bebeğin annesi de yenidoğan çetesi yüzünden dehşeti yaşadı. Umut bebeğin annesi Burcu Gökdeniz, çete elebaşı olmakla suçlanan Fırat Sarı kontrolünde doğum yaptıktan 10 gün sonra çocuğunu kaybetti. Gökdeniz, "2020 senesinde doğumdan sonra Fırat Sarı kontrolünde 10 gün yoğun bakımda yattı oğlum ve 10 günün sonunda ne yazık ki vefat etti yavrum. O zamandan beri hep aklımı kurcalar ihmal var mıydı diye. Ben şimdi ne yapayım. Oğlum Umut'um ihmaller sonucu mu öldü? Senelerdir eceliyle ölmüş olduğunu sandığım evladım cinayete mi kurban gitti? Benim içimdeki acıyı kim söndürecek? Beni bu düşüncelerden kim arındıracak? Bana bunun cevabını kim verecek?" diyerek isyan etti.

AYAZ BEBEK YANLIŞ MÜDAHALEDEN Mİ ÖLDÜ?

Geçen yıl doğum yapan Seniha Karaduman'ın bebeği de sağlık sorunları olduğu iddiasıyla İstanbul'daki özel bir hastaneye sevk edildi. Baba Erhan Karaduman yanlış müdahaleler nedeniyle Ayaz'ın öldüğünden şüpheleniyor. Erhan Karaduman, "Bu olayların ortaya çıkmasıyla oğlumu kaybettiğim ilk günlere döndüm, her gün oğlumu rüyamda görmeye başladım. Bu haberler çıkana kadar kimin aklına gelebilir ki hastanede çocuklara kıyıldığı." dedi.

İstanbul'da gerek olmadığı halde özel hastanedeki yoğun bakım ünitesine yatırılan 12 bebeğin ihmalden öldüğü iddiasına ilişkin olarak Büyükçekmece Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlatılmış, soruşturmayı yürüten savcı Y.E. ise makamında tehdit edilmişti. Olayın ortaya çıkması kamuoyunda infial yaratırken, 22'si tutuklu, 47 şüpheli hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı. Yerlikaya açıklamasında, "47 şüpheli hakkında 16.10.2024 tarihinde iddianame hazırlanmış ve 22'si tutuklu bulunan bu şüphelilerle ilgili yargılama süreci devam etmektedir." ifadelerini kullandı.