  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Gündem Son dakika: FETÖ'cü hesaplar duyurdu! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü

Son dakika: FETÖ'cü hesaplar duyurdu! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü

Son dakika haberleri...Pensilvanya'da yaşayan hain terör örgütü FETÖ'nün elebaşı Fetullah Gülen öldü. Gülen'in ölüm haberini bizzat FETÖ'nün yayın organları duyurdu. Terörist elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından FETÖ elebaşının ölümünü doğruladı.

HABER MERKEZİ
Son dakika: FETÖ’cü hesaplar duyurdu! FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü

Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü. Elebaşı Gülen'in ölüm haberini bizzat terör örgütü FETÖ'nün yayın organları duyurdu.

ÖRGÜTE YAKIN İSİMLER DUYURDU

Pensilvanya'da yaşayan elebaşı Gülen'in ölüm haberini bizzat terör örgütü FETÖ'nün yayın organları duyurdu.

SON GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLMUŞTU

'Fetullah Gülen'in son hali' denilerek paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

YEĞENİ ÖLÜMÜ DOĞRULADI

FETÖ elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, amcasının ölüm haberlerini doğruladı.

Gülen son olarak Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde kaldığı çiftlikten başka bir yere götürülürken görüntülenmişti.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA