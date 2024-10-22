Vatan haini vatansız öldü

FETÖ elebaşı terörist Gülen, uzun yıllar Türkiye'den kaçarak sığındığı ABD'de öldü. FETÖ elebaşı Gülen'in öldüğü haberini örgüte yakın siteler ve yeğeni duyurdu. Terörist Gülen'in ölüm haberi sonrasında gerek siyasiler gerekse kamuoyunda tepkiler peş peşe gelirken, örgüt üst yönetiminde panik de başladı. Gülen'in öldüğünün duyurulup duyurulmaması konusunda örgüt içinde büyük tartışmalar yaşandı. Gülen'in hastalıklarının ağırlaşmasına neden olan ilaçları veren yanındakiler, haberin saklanamayacağı kararına vardı. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in sağlık durumunun ağır seyrettiği, akıl sağlığının yerinde olmadığı biliniyordu. "Uzun Cevdet" lakaplı kara kutusu olan Cevdet Türkyolu'nun, örgüte para yardımlarının kesilmemesi için Gülen'e sağlıklı gibi görünmesi adına ilaç verdiği, örgütteki dağılmayı engellemek adına daha önce çekilen videoları yeniymiş gibi yayınlandığı ortaya çıkmıştı. Hatta Türkyolu, hem Gülen'i hem de örgütün parasını kendine göre yönetebilmek için örgüt elebaşını Pensilvanya'daki çiftlikten kaçırıp, damadının evine götürmüştü.

'CENAZE KAÇIRILABİLİR' TARTIŞMASI

Örgüt liderinin nereye gömüleceği, namazı kimin kıldıracağı ve cenazeye kimlerin katılacağı tartışma konusu oldu. Türkyolu, cenazenin kendi kontrolünde bir an önce defnedilmesini istiyor ancak heyetin yaşlıları Avrupa'dan geleceklerin beklenmesi taraftarı. Türkyolu'nun, bu yüzden göstermelik bir cenaze töreni düzenleyip, cenazeyi kaçıracağı yönünde haberler de ortaya atıldı.

Örgüt içinde meydana gelen bölünmeler çok uzun zamandır biliniyordu. Gülen ölünce kimin başa geçeceği, örgütün sahip olduğu parayı kimin yöneteceği ile ilgili büyük kavgalar yaşandığı ortaya çıkmıştı. Elebaşı Gülen'in ölmesi ile gücü elinde tutmaya çalışan Türkyolu aslında heyet içindeki yaşlılar tarafından istenmiyor. Kontrolsüz bir şekilde zenginleştiği görülen Türkyolu'nun etkisizleştirilmesi için örgüt içinde kulisler yapılmaya başlandı bile. Örgüt servetinin büyüklüğü örgüt içindeki üst kademelerin gözünü döndürmüş durumda. Üst kademelerde yer alan isimler paranın kontrolünü eline geçirmek istiyor. Ancak, paranın büyük bölümünün kontrolü, Gülen'in sağlık durumunun kötüye gitmesi ile onu kontrolü altına alan Türkyolu'nda. Cevdet Türkyolu, parayı kendi hiziplerini kontrol altında tutabilmek için kullanıyor. Örgütün yönetim kadrosundaki diğer isimler de Türkyolu'nun paranın kontrolünü elinde tuttuğunun farkında ve bundan şikâyetçi.

GÜLEN ÖLDÜ KAVGA BAŞLADI

Örgütün Avrupa ayağını yöneten Abdullah Aymaz'ın, ABD ayağını yöneten Türkyolu ve yanındaki Mustafa Özcan'ın etkisini kırmak için yoğun bir çaba sarf ettiği biliniyor. Aymaz, gerekirse "Avrupa ayağı olarak örgütten ayrılma" bahanesi ile ABD tarafını tehdit ediyor. Örgüt içinde gücü elinde tutmak isteyenler arasında suikastlara kadar varacak sert kavgalar bekleniyor.

Örgüt içinde yer alan Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Barbaros Kocakurt, Talip Büyük, Bilal Karaduman ve İsmail Cingöz, Abdullah Aymaz ile hareket ediyor. Bu isimlere karşılık Zaman gazetesi eski Genel Yayın Yönetmeni Ekrem Dumanlı, İsmet Aksoy, Adem Kalaç, Naci Tosun, Muhammed Çetin de Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan ile hareket ediyor. Örgüt içindeki bu ayrışmanın Avrupa ve ABD ayrışması olarak gerçekleşeceği, Afrika ülkelerindeki faaliyetlerin Avrupa etkisinde kalacağı, Asya ülkelerindeki faaliyetlerin ise ABD tarafından kontrol edilmesi bekleniyor.

'ONU TOPRAK KABUL ETMEYECEKTİR'

FETULLAHÇI Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında saldırıda yaralanan ve şehit olanların aileleri teröristbaşı Gülen'in ölümüyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, sonradan adı değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde yaşanan olaylar sırasında silahla vurularak yaralanan Safiye Bayat, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin, "Şehitlerimizin ve bizim kanımız yerde kalmadı. Allah'ın intikamı en güzel olanıdır. Aklımızdaki, o şehitlerimizin kanı ne zaman alınacaktı, sorusuna bugün cevap bulundu." dedi. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüyle ilgili değerlendirmede bulunan gazi Bayat, Gülen'in İslam'la imanla hiçbir alakası olmayan hain terör örgütü elebaşı olduğunu ve ölümle layığını bulduğunu söyledi. Gülen için hesap zamanı olduğunu belirten Bayat, "Dökülen kanların ve ülkeyi bir kaosa sürüklemenin hesabının zamanı. Geberdiği için mutluyuz. Zaten herkese bir ölüm var, ona da geldi. Ama ne şekilde geldiğini biz kalbimizde hissederek biliyoruz. Çünkü Allah'ın vaadi haktır.

İnsana insansızca müdahale eden muhakkak ki cehennemliktir. Onun yerinin cehennem olduğunu bildiğimiz için kalbimiz de bu konuda müsterih. Onu toprak dahi kabul etmeyecektir." diye konuştu.

'ECELİYLE ÖLMESİNE ÜZÜLDÜK'

15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan özel harekat komiser yardımcısı Kübra Doğanay'ın anne ve babası, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen "eceliyle öldüğü" için üzgün olduklarını ama bir nebze de olsa rahatladıklarını söyledi.

Özel harekat komiser yardımcısı Kübra Doğanay, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığına düzenlenen saldırıda şehit oldu. Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan anne ve baba, haberi ilk duyduklarında garip bir duygu yaşadıklarını ancak daha sonra adeta bir bayram havasına girdiklerini dile getirdi.

'CAYIR CAYIR YANSIN'

15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet Oruç'un babası Ali Oruç, Gülen'in ölümünden ailecek mutluluk duyduklarını söyledi.Haberi ilk aldıkları anda çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını vurgulayan Oruç, "Bu adam inşallah ahirette cezasını çekecek. Yetimlerin, öksüzlerin hakkı üzerinde. Bu cezasını inşallah çekecek. Rabbime orada hesap verilecek ama inşallah bu hesap vermeyenlerden olur. Cehennem ateşinde cayır cayır yansın. Tek temennimiz. Bizim ellerimiz onun yakasında olacak. Dünyadan 1 pislik kurtuldu" diye konuştu. 15 Temmuz darbe girişiminde Fetullahçı Terör Örgütü tarafından Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit olan Polis Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babası Yahya Yiğit, Fetullah Gülen'in ölüm haberini "Bugün en sevindirici haberlerden birini aldık" diyerek değerlendirdi.

'ONUN BURADA YERİ YOK'

Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Elazığlı polis memuru 2 çocuk babası Eyyüp Oğuz'un babası Tevfik Oğuz, FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini sevinçle karşıladı. Sabah namazına kalktığı zaman televizyonu açtığını ve FETÖ'nün öldüğünü burada duyduğunu kaydeden Oğuz, "Onun bu memlekette, bu vatanda yeri yoktur. O, Amerika'ya hizmet etti, orada gömülmesi lazım. Çocuklarımızı, 250 şehit verdik. Cumhurbaşkanımız kurtuldu diye de sevindik.

Eğer Cumhurbaşkanımız şehit olsaydı, çocuklarımız hain, onlar da şehit sayılacaktı. Ömrü Amerika'ya hizmet etmekle geçti, oraya gömülsün. Vatanda onun yeri yok, o bir vatan haini" diye konuştu.

SOSYAL MEDYADA SEVİNÇ DALGASI

GÜLEN'İN ölüm haberi, örgüte yakın medya organları ve terörist elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen tarafından sosyal medya üzerinden doğrulandı. 20 Ekim'de duyurulan ölüm haberi sonrası sosyal medyada geniş yankı uyandıran bir sevinç dalgası başladı. "Gebermiş" etiketi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları 'Ateşi bol olsun' yazarken bir başkasının paylaşımında ise Cehenneme bir kişi