Başkan Erdoğan’dan BRICS Zirvesi’nde önemli açıklamalar: TUSAŞ’a saldırı Türkiye’nin terörle ilgili kararlılığını perçinledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirve'sinin ikinci gününde programına devam ediyor. Zirveye katılan liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştiren Başkan Erdoğan, bu kapsamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek aile fotoğrafı çekildi. Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Başarılı ev sahipliği dolayısıyla sayın Putin'i tebrik ediyorum. Dönem başkanlığını üstlenecek Brezilyalı dostlarımıza başarılar diliyorum. Ankara'daki hain terör eylemine tepki gösterip desteklerini ileten dostlarımıza teşekkür ediyorum. TUSAŞ'a saldırı alçak bir saldırıdır. Bu saldırı Türkiye'nin terörle ilgili kararlılığını perçinledi.

Günümüz şartlarında 2. dünya savaşının ürünü olan siyasi mekanizmalar kendilerinden bekleneni veremiyor. Türkiye olarak daha adil bir dünya mümkündür diye devam ediyoruz. Ortak sorunlara müşterek akılla çözüm bulmaya önem veriyoruz.

Küresel bir adil düzen ve kalkınma ancak sınırlarımız ötesinde güvenin tesisi ile mümkün olabilir. Orta Doğu'da akan kan durmadıkça barış ve kalkınmadan söz edilemez. İsrail'in saldırgan tutumu her türlü sınırı çoktan aşmıştır. Filistin halkı Gazze'de soykırıma uğruyor. 21. yüzyılda yaşanan bu insanlık dramını göz ardı etmek kimseyi sorumluluktan kurtaramaz.

Filistin'i tanımayan ülkeleri bu doğrultuda adım atmaya davet ediyorum. BM nezdinde İsrail'e silah satışının durdurulmasına yönelik bir girişim başlattık. Siz dostlarımızın bu konuda vereceği desteğe güveniyorum."

Görüşmede Türkiye ile Rusya ikili ilişkileri, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyri, İsrail'in bölgede yayılan saldırıları, bölgesel ve küresel konular ele alındı.Erdoğan, Türkiye'nin Rusya ile ilişkilerinin güçlenerek geliştiğini ve bunun her alanda devam etmesi için gayretlerin sürdüğünü belirtti.BRICS Zirvesi kapsamında aile fotoğrafı da çekildi.

Başkan Erdoğan ayrıca dün; BRICS Zirvesi kapsamında, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Vietnam Başbakanı Pham Minh Chinh ile görüştü.