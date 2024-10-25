Erdoğan başkanlığında güvenlik toplantısı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, BRICS Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'dan İstanbul'a dönerek ayağının tozuyla güvenlik toplantısı düzenledi. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ndeki toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, MİT Başkanı İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik katıldı. Yaklaşık 2 saat süren zirvenin ardından yapılan açıklamada, "Türkiye için casiperane çalışmaların süreceği ve bir teröristan kurulmasına asla müsaade edilmeyeceği" belirtildi. Öte yandan TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Meclis Başkanlığı tezkeresiyle TUSAŞ Kahramankazan yerleşkesine yönelik terör saldırısı kınandı.