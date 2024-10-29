Külliye’de 29 Ekim Özel Programı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim Özel Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Biz milletçe birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkarsak ne terör örgütleri ne de onların iplerini tutan ağababaları bizi bölemeyecektir. Bu millet tarihin her döneminde maruz kaldığı saldırıların üstesinden gelmeyi başarmış asil bir millettir.

Bugün yeniden ve daha güçlü bir başlangıcın arifesindeyiz. Yokluklar içinde yürüttüğümüz milli mücadeleyi nasıl başardıysak bu mücadeleyi de başaracağız. Türk milleti kadar kaderini devletiyle beraber görmüş başka bir millet yoktur.

Dünyada ve bölgemizde tarihi gelişmelerin yaşandığı yeniden yapılanma sürecinin aralandığı bir dönemdeyiz.

Milli Mücadele tek başına bu halkın tek başına en zor şartlarda bile neler yapabileceğin timsalidir. Milli mücadelede asker sayısı, ekonomik güç, istihbarat teşkilatı anlamından üstün olan işgalcilerdi ama zaferi kazanan biz olduk.

Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka hayata geçireceğiz. Yüreği bu ülke ve bu millet sevgisi ile çarpan herkese sesleniyorum gelin Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa edelim.