Ülkenin dört bir yanında 101. yıl coşkusu

Cumhuriyetin 101. yılı 'Türkiye Yüzyılı'na yaraşacak şekilde Edirne'den Kars'a coşkuyla kutlanacak. Yer ve gök ay yıldızlı al bayrak ile donatılacak. Başkent Ankara'da geçit töreni yapılacak. Türk Deniz Kuvvetleri tarafından 29 gemi ile 29 liman ziyareti gerçekleştirilecek. İstanbul'da SOLOTÜRK, İzmir'de Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu başta olmak üzere asırlık Cumhuriyete yaraşır birçok etkinlik icra edilecek. Ayrıca "Askerî Müzeler" bugün halk tarafından ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

ŞEBNEM BURSALI'DAN MESAJ

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı sebebiyle mesaj paylaştı. Bursalı, "Cumhuriyetimizin ilanının 101. yıldönümünü büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. AK Parti olarak 22 yıllık iktidarımız boyunca milletimizin refah ve huzurunu artırma hedefiyle önemli reformlara imza attık. Cumhuriyet'in kurucu felsefesini ve getirdiği kazanımları, ülkemizin dört bir yanına daha güçlü bir şekilde yaymak için çalışıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, 101 yıl önce temelleri atılan bağımsızlık ruhu ve milletimizin sarsılmaz azmi sayesinde, aydınlık yarınlara yürümeye devam edecektir. Bu anlamlı gün başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimize emeği geçen tüm kahramanları rahmet ve minnetle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet!" dedi.