2024 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI | MSB 2024 Mayıs celbi sorgulama ekranı...

Askerlik yerleri nereden öğrenilir? Askerlik yerleri sorgulaması nereden yapılır? MSB kasım celbi sorgulaması nasıl yapılır? soruları araştırılıyor. Askerlik yerleri e-devlet üzerinden açıklandı. İşte e-devlet askerlik yeri sorgulama ekranı...
SKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?
Askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler, www.turkiye.gov.tr adresindeki "Kurumlar" başlığı altında bulunan Milli Savunma Bakanlığı'nın hizmetlerinden yararlanabilirler. Özellikle "Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" seçenekleriyle, kişisel askerlik bilgilerine ulaşmak mümkün.
ADIM ADIM SORGULAMA
Hizmet Adı Kutucuğuna Yazın: Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadelerinden birini yazın.
Linke Tıklayın: Karşınıza çıkan linke tıklayarak ilgili sayfaya geçin.
Sonuçları Öğrenin: "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" veya "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayarak, askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.