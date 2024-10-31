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Haberler Gündem 2024 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI | MSB 2024 Mayıs celbi sorgulama ekranı...

2024 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI | MSB 2024 Mayıs celbi sorgulama ekranı...

2024 kasım celbi sınıflandırma sonuçları e-devlet üzerinden açıklandı. Askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler '2024 kasım celbi sorgulama, askerlik yerleri öğrenme' aramasını sürdürüyor. İşte e-devlet MSB askerlik yerleri öğrenme ekranı...

HABER MERKEZİ
2024 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI | MSB 2024 Mayıs celbi sorgulama ekranı...

Askerlik yerleri nereden öğrenilir? Askerlik yerleri sorgulaması nereden yapılır? MSB kasım celbi sorgulaması nasıl yapılır? soruları araştırılıyor. Askerlik yerleri e-devlet üzerinden açıklandı. İşte e-devlet askerlik yeri sorgulama ekranı...

2024 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI | MSB 2024 Mayıs celbi sorgulama ekranı...

SKERLİK YERLERİ NASIL ÖĞRENİLİR?

Askerlik yerlerini öğrenmek isteyenler, www.turkiye.gov.tr adresindeki "Kurumlar" başlığı altında bulunan Milli Savunma Bakanlığı'nın hizmetlerinden yararlanabilirler. Özellikle "Er Sınıflandırma, Yedek Astsubay, Yedek Subay ve bedelli sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" seçenekleriyle, kişisel askerlik bilgilerine ulaşmak mümkün.

2024 KASIM CELBİ ASKERLİK YERLERİ AÇIKLANDI | MSB 2024 Mayıs celbi sorgulama ekranı...

ADIM ADIM SORGULAMA

Hizmet Adı Kutucuğuna Yazın: Sayfanın üst bölümünde yer alan "Hizmet Adı" kutucuğuna "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ya da "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" ifadelerinden birini yazın.

Linke Tıklayın: Karşınıza çıkan linke tıklayarak ilgili sayfaya geçin.

Sonuçları Öğrenin: "Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu" veya "Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama" butonuna tıklayarak, askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYINIZ

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