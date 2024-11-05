Başkan Erdoğan: Gazze’nin aslanları İsrail’e direniyor

Erdoğan, dün İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda, 40. İSEDAK Toplantısı Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. "40 yıl süresince nice sıkıntıların, zorluklarun üstesinden geldik" diyen Başkan Erdoğan, "İmkansız görülen nice başarılara imza attık. Şunu büyük bir kıvançla ifade etmek isterim ki bugün 40 yıl öncesine kıyasla her alanda çok iyi bir seviyedeyiz. Filistinli kardeşlerimize desteklerimizi esirgemiyoruz. Gazze'nin aslanları ölüm makinesi İsrail'e kahramanca direniyor " ifadelerini kullandı.

'ONLARA DİZ ÇÖKTÜREMEDİLER'

Başkan Erdoğan, "Son toplantımızdan bu yana tüm insanlık ve özellikle Müslümanlar için ağır bir imtihandan geçtik. İslam coğrafyası, tarihinde hiç olmadığı kadar kanla, acıyla, gözyaşı ve zulümle anılır hale geldi. Son asrın en vahşi soykırımlarından biri hemen yanı başımızda Gazze'de yaşanıyor. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısıyla başlayan katliamlarda 50 bin Filistinli kardeşimiz şehit düştü. 360 kilometrekarelik daracık bir alana hapsettikleri 2 milyon insanı susuz, gıdasız, ilaçsız bırakıp sonra da ölümlerini sadece seyrettiler. Biz bu toplantıları yaparken dahi şu an Gazze'de ve Lübnan'da ümmetin çocukları ölmeye, yetim ve öksüz kalmaya devam ediyor. Buna rağmen Filistinli kardeşlerimiz onurlarından taviz vermedi. Siyonist rejim ve destekçileri 13 aydır her türlü zulümü yaptılar, Filistinli kardeşlerimize diz çöktüremediler" dedi.

Erdoğan, salonda kurulan sergiyi gezdi. Erdoğan'a Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz (ortada) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun (sağda) eşlik etti

'TİCARETİ TAMAMEN DURDURDUK'

Türkiye olarak ilk günden beri İsrail'in uyguladığı soykırım karşısında en kararlı duruş sergileyen ülkelerden biri olduğumuza dikkat çeken Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: "85 bin tonun üzerinde yardımı Mısır üzerinden Gazze'ye ulaştırdık. Gazze'ye en fazla yardım ulaştıran ülke konumundayız. Gazze soykırımına tepki olarak İsrail ile ticari ilişkileri tamamen durdurduk. 9,5 milyar dolarlık ticaret hacminden vazgeçtik. Soykırım suçlularının hesap vermesi için Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan İsrail aleyhine açılan soykırım davasına müdahillik başvurumuzu yaptık."

DEVLETLER FİLİSTİN'İ TANIMALI

"KALICI çözümler üretmek için dayanışma ve birlikteliğimizi her zamankinden fazla göstermeliyiz" diyen Başkan Erdoğan, "İslam dünyası Filistin ve Gazze halkına desteğini artırmalı. İslam dünyasının görüş ayrılıklarını bir tarafa bırakıp Filistin ve Lübnan'a destek olması büyük önem arz ediyor. BM başta olmak üzere uluslararası platformlarda tepkimizi ortaya koyuyoruz. Siyonist saldırılara en iyi yanıt daha fazla ülkenin Filistin Devleti'ni tanımasıdır" şeklinde konuştu.