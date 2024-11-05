Başkan Erdoğan: Manas Üniversitesi üst üste 2 kez ilk 1000’e girdi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi'nin Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın Caparov'un davetine icabetle geldiğimiz ata yurdumuz Kırgız Cumhuriyeti'nde bugün sizlere hitap etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Toplu açılış törenimizin üniversitemiz için hayırlara vesile olmasını diliyor. Tüm öğrencilerimize ve hocalarımıza başarılar temenni ediyorum.

Türkiye-Kırgızistan kardeşliği kökleri derinlere inen ulu bir çınar misali her geçen yıl büyüyor, güçleniyor, farklı alanlara dal budak salıyor. Atalarımızdan tevârüs ettiğimiz bu kardeşlik ve işbirliği ruhunu geleceğe taşımak üzere kararlı adımlar atıyoruz. İşbirliğimizin sürekliliğinin en önemli güvencesini, hiç şüphesiz, eğitim öğretim alanındaki projelerimiz oluşturuyor. Türkiye olarak Kırgız gençlerinin dağ aydınlık bir gelecek kurmalarına destek olmak amacıyla eğitim öğretim sahasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu çerçevede Kırgızistan'ın bağımsızlığının hemen ardından 1992 yılında imzaladığımız eğitim anlaşması kapsamında ortak okulumuz, Türk-Kırgız Anadolu Lisesi ve Anadolu Kız Meslek Lisesi'ni malum eğitimi açtık. 1995 yılında ise Manas Üniversitemizin temellerini attık. 2022 yılında Türkiye Maarif Vakfı okulumuzun açılması ile Kırgızistan'a eğitime verdiğimiz desteği bir kez daha teyit ettik. Gelinen aşamada ortak liselerimizde 400, Bişkek Türk Okulumuzda 1200, TÖMER Türkçe kurslarımızda 3100 öğrencimiz var. Kısa süre önce açılmasına rağmen Türkiye Maarif Okulumuzda 1500 öğrenciye ulaştık. Manas Üniversite'sinde ise yaklaşık 7000 genç kardeşimiz yüksek öğrenim görüyor.