Başkan Erdoğan’dan Budapeşte’de peş peşe görüşmeler

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Türkiye ile Fransa ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel konular değerlendirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Fransa ilişkilerinin köklü bir geçmişe dayandığını, ticari ve ekonomik ilişkilerin derinleştirilmesinin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik perspektifi ile hareket ettiğini, sürecin canlandırılmasının bir ihtiyaç olduğunu, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi ile ilgili vaatlerin yerine getirilmesinin beklendiğini belirten Erdoğan, Ukrayna-Rusya, İsrail-Filistin, İsrail-Lübnan ve benzeri gerilimlerin barışçıl bir zeminde diplomasi yoluyla sonlandırılmasının bütün ülkelerin çıkarına olduğunu kaydetti.

DANİMARKA BAŞBAKANI FREDERİKSEN'İ KABUL ETTİ

Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi için gittiği Macaristan'da Danimarka Başbakanı Frederiksen'i kabul etti.

İkili ilişkiler, bölgesel ve küresel konuların ele alındığı kabulde Erdoğan, Türkiye ile Danimarka ilişkilerini karşılıklı ticareti artırarak güçlendirmek için çalıştıklarını, bu konudaki gayretlerin süreceğini ifade etti.

Erdoğan, İsrail'in, Gazze başta olmak üzere Filistin topraklarında ve Lübnan'da insanlığa karşı suç işlediğini, İsrail'e siyasi ve diplomatik baskıyı artırmak için bütün ülkelerin gayret göstermesinin önemli olduğunu kaydetti.

Erdoğan, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ile de bir araya geldi.