MSB duyurdu: 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak ve Suriye'nin kuzey bölgelerindeki terör operasyonları sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesine yönelik hava harekatı gerçekleştirdi. Milli Savunma Bakanlığı harekatta 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlık açıklamasında, "Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek." denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyor. Asos bölgesine icra edilen hava harekatıyla 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde devam edecek" denildi.