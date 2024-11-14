Suriye’den çekilmeyiz”

GÜNDEME ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD'de başkanlık seçimini kazanan Donald Trump'ın yeni döneminden, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme ihtimaline kadar birçok konuya değindi. "Bizim PKK ile barış diye bir seçeneğimiz yoktur" diyen Güler, "Hudutlarımızdan hiç kimsenin geçmesi mümkün değil" mesajını verdi.

"İSRAİL SALDIRABİLİR"

SURİYE ile ilişkiler hakkında konuşan Güler, "Cumhurbaşkanımız bir şey söylüyorsa eğer karşısındaki insanın çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Yani Sayın Esad'ın. Bu bir şanstır. Kendi paramparça edilmiş ülkesi için bir şans olarak görüyorum. Sayın cumhurbaşkanımızın bu teklifini çok iyi değerlendirmesi gerekiyor. Çekilme konusuna gelirsek. Biz tabi onu söyledik. Bizim öyle çekilme gibi bir durumumuz olamaz. Bunun şartları var" dedi. İç cephede barış ortamı olmasının bir ülkenin lehine olduğunu belirten Güler, "Bu yüzden cumhurbaşkanımız bütün toplumu ikaz ediyor. Çünkü bunu görüyor" şeklinde konuştu. İsrail'in Türkiye'ye olası bir saldırısı hakkında ise Güler, "Sayın Cumhurbaşkanım böyle bir tehlikeyi görmese böyle bir şey ifade eder mi? Elbette ki saldırabilir" açıklamasını yaptı.

ÇELİK KUBBE MESAJI

ÇELİK Kubbe sistemleri hakkında da bilgi veren Bakan Güler, "Bizim aşağıda alçak hava savunma sistemlerimiz var, bunların hemen hemen hepsi üretilmiş durumda. Zaten kullanıyoruz. Orta mesafe hava savunma sistemlerimiz var. Bunlar da üretiliyor. Yeteri kadar siperi, hisarı, diğer alçak hava savunma sistemlerimizi, bunların sayısını tamamladığımız anda bunların hepsini bir yazılımın kontrol ettiğini düşünün. İşte bunun adı Çelik Kubbe" dedi. Kara Harp Okulu mezuniyetindeki 'kılıçlı yemin' sürecine de değinen Güler, "Hukuki bir süreç var ve bu hukuki süreç 2 ay 10 gün sürüyor. Bir defa toplum olarak 25 Kasım'a kadar sabırla beklememiz lazım. Ama Türk Silahlı Kuvvetleri olarak bu tip olaylara bakışımızda daima disiplin anlayışımız birinci plandadır. Şu anda disiplin süreci devam ediyor. Kararı Yüksek Disiplin Kurulu'nda vereceğiz" dedi.