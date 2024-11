“Tehdit anında sınır ötesine hazırız”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Riyad'da katıldığı zirvelerde Gazze ve Lübnan'daki soykırıma değindiğini, acil ateşkes ilanı öncelikli olmak üzere insani yardımların kesintisiz ve düzenli şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması gerekliliğine dikkat çektiğini belirten Erdoğan, "Malumunuz İsrail üzerindeki baskıyı canlı tutmak ve uluslararası hukuk temelinde bu ülkeye karşı zorlayıcı tedbirler alınması için yoğun gayret gösteriyoruz" dedi.

"ESED'DEN HALA UMUTLUYUM"

Suriye ile normalleşme sürecinde son durum hakkında bilgi veren Erdoğan, "Beşar Esed'in konuşmasını dinleme imkanım olmadı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile görüşme için çıktım. Ben hala Esed'ten umutluyum. Bir araya gelip Suriye-Türkiye ilişkilerini inşallah yoluna koyalım diye hala umudum var. Esed bunun farkına varıp ülkesinde yeni bir iklimi başlatacak adım atmalı ve ülkesine sahip çıkmalıdır" dedi. Sınır ötesinde bir yeni tampon bölge harekatı olup olmayacağı sorusu üzerine Erdoğan, "Şu anda Suriye'de güvenlik güçlerimiz oralarda çok ciddi mesafeler aldı.

Gerek istihbarat teşkilatımız gerek güvenlik güçlerimiz buralarda aldıkları neticeyle Türkiye'yi rahatlattılar" diye konuştu.

GÜVEN VE HUZUR KIRMIZI ÇİZGİ

Türkiye'nin güvenliği ve huzuru için sınır ötesi operasyonların her zaman gündemde olduğunu dile getiren Erdoğan, "Tehdit hissedersek her an sınır ötesi operasyonlara başlayacak hazırlığımız mevcut. Bizim Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Fakat Suriye'nin kuzeyinde tam bir istikrarsızlık hüküm sürüyor. Bu da terör örgütlerinin o bölgedeki karmaşadan beslenmesi ve orada tutunması için elverişli ortam hazırlıyor. Suriye'deki istikrarsızlık ve terör örgütlerinin orada tutunması bizim için bir güvenlik riskidir" dedi.

Türkiye'nin DEAŞ'a vePKK/PYD/YPG'ye yönelik tüm harekatlarının amacının ülke güvenliğini sağlamak olduğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Bundan sonra atacağımız adımlar da bunun için olacak. Sınırlarımızda hala teröristlerin tutunduğu alanlar bulunuyor ve burası bizim güvenliğimiz için risk oluşturuyor. Oraları tamamen temizlemeden ve terör bataklığını kurutmadan tam anlamıyla güvenliği sağlamak mümkün değil" ifadesini kullandı.

ABD İLE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

ABD ile yeni dönemi de değerlendiren Erdoğan, telefon diplomasisinden daha çok yüz yüze görüşmelerin olacağını dile getirdi.

Erdoğan, "Şu anda Trump'ın kabinesi nasıl oluşacak, görmemiz gerekiyor. Bir de Sayın Trump'ın kabinesi, benim kabinemdeki arkadaşlarla yapacakları görüşmelerle birbirlerini çok daha yakından tanıyacak, bilecek ve ona göre de adımlarımızı inşallah atacağız.

Bu noktada Başkan Yardımcıları ve Dışişleri Bakanları önem arz ediyor. Temennimiz odur ki Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında çok daha farklı bir süreç başlamış olsun. Şüphesiz iki ülke arasında fırsatlar her zaman mevcuttur. Bu fırsatları değerlendirme iradesi ve iki ülkeye de kazandıracak adımların atılması temel beklentimizdir" dedi.

"KONSER BELEDİYECİLİĞİNİN HESABINI HUKUKLA SORARIZ"

ANKARA ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinin konserlere astronomik rakamlar ödediği şeklindeki haberlerle ilgili soru üzerine Erdoğan, "Ben belediye başkanlığı da yaptım ama konser belediyeciliği yapmadım. Yapmanız gereken nedir? İstanbul'un dört bir yanını bir defa elinizdeki imkanlar neyse bunlarla her tarafı donatmak. Şimdi durum felaket. İstanbul öyle, Ankara öyle, İzmir öyle, hepsi öyle. Kamu kaynaklarının teröre, terör örgütlerine aktarılmasına nasıl karşı çıktıysak, bu kaynakların yandaşlara aktarılmasına da elbette karşı çıkarız. Kamunun hakkını hoyratça kullananlardan, yandaşlarına sermaye edenlerden hesabını hukuk önünde sorarız" değerlendirmesinde bulundu.

TRUMP'IN ORTADOĞU'YA ETKİSİ

TRUMP ile yaptığı görüşmede Elon Musk'ın da Trump'ın yanında bulunduğunu belirten Erdoğan, "Bu kampanyada Musk, Sayın Trump'ın yanında yer aldı. Bizi burada ilgilendiren konu Musk'ın uzay ve teknoloji alanında çalışan bir iş insani olması. Bu alanda iş birliği fırsatlarının doğması halinde Musk ile de adımlar atılabilir" dedi. Trump'ın seçilmesinin bölgesel savaş ve İsrail işgali tehdidini ne oranda azalttığı sorusu üzerine Erdoğan, "Bana bu konu ile ilgili tespitler için biraz erken gibi geliyor. Trump görevi, Biden'den teslim alsın bakalım. Devir teslimden sonra yeni dönemde ne gibi adımlar atacak, bunu o zaman göreceğiz. Temennimiz odur ki Trump bu dönem bölgeye yönelik çok daha farklı adımlar atsın. İnşallah bu dönemde de bu adımları en güzel şekilde atarız ve hem Amerika Birleşik Devletleri hem Türkiye buradan kazançlı çıkar" ifadelerini kullandı.