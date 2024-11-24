Örgüt liderinden şoke eden itiraflar: ‘Bebek başına 750 lira ya da bin lira ödeme yapardım’

İstanbul'da bebek acil hastalarını daha önce anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip, ölümlerine neden olan "Yenidoğan Çetesi" nin yargılanmasına başlandı. 21 tutuklu sanık geçtiğimiz hafta içi savunmalarını yaptı. Dün de davanın en kritik sanığı dinlendi. İstanbul'da bebekleri anlaşmalı özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk ederek, haksız kazanç sağlamak ve kusurlu davranışlarda bulunarak ölümlerine neden olmak iddiasıyla yargılanan 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

'SÖZ KONUSU DEĞİL'

Pazartesi günü başlayan davada düne kadar 21 tutuklu sanığın savunması alındı. Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 21 sanık savunmasını bitirdi. Örgütün lideri olan 1 numaralı sanık Fırat Sarı dün ilk kez savunma yaptı. İddianamenin oldukça agresif hazırlandığını belirterek, "Bu davada çok hekim gaspa uğradı" diyen Fırat Sarı, "Kendimi insan olarak görmüyorum, ancak gençler acımasız. İddianamede hekim kavramı yok sayılıyor. Hemşire arkadaşlar 'Ben yaptım' diyormuş. Hekimdir hasta konusunda hüküm veren. Öyle bir şey söz konusu değil" dedi.

BEBEK BAŞI BİN LİRA

Kendisinin 15-20 yıldır yoğun bakım hastası baktığını, toplumsal kıyamet kopunca herkesin saldırıya geçtiğini anlatan Sarı, "Benim ölüm oranım, Türkiye'deki hekimlerin ölüm oranının altında. Eğer cani olsam, bu sayı yüksek olurdu" diye konuştu. Sorgusunun ardından Fırat Sarı'nın çapraz sorgusuna geçildi. Mahkeme başkanı ilk olarak, "Gıyasettin Mert Özdemir'i tanıyor musun?" diye sordu. Sarı ise, "Evet sevk işleri ile ilgili bize liste getirirdi. Bebek başına 750 lira ya da bin lira ödeme yapardım" dedi. Sarı, "Hastanelerdeki anlaşmaları kimlerle yaptınız?" sorusuna ise, "Hastane yöneticileri ile yapıyorduk" dedi.

ARA KARAR AÇIKLANDI

İddianamede, şüpheliler Fırat Sarı ve İlker Gönen'in 10 kez kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi, nitelikli dolandırıcılık, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve 11 kez uygulanmak üzere resmi belgede sahtecilik suçlarından toplamda 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Şüpheli Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis istendi. Öte yandan yaklaşık 8 saat süren duruşmada ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mahkeme başkanı gelecek duruşmada savunması alınacak sanıkların sıralamasını okurken, aynı hastanede çalışan sanıkları peş peşe konuşacak şekilde sıralamaya çalıştıklarını söyledi. Duruşma, 26 Kasım Salı günü, saat 10.00'a ertelendi.

'HER ŞEYDEN BÜTÜN HASTANE SAHİPLERİNİN HABERİ VARDI'

Savcı: Hasta sahiplerinin haberi var mıydı?

Fırat Sarı: Var tabii.

Savcı: Net cevap ver. Hastaneleri ayıracaksan da söyle.

Fırat Sarı: Vardır.

Savcı: "Vardır" mı, "var" mı?

Fırat Sarı: Var.

Savcı: Hepsinin haberi var mıydı?

Fırat Sarı: Vardı.