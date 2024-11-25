Kabine Başkan Erdoğan liderliğinde toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde Külliye'de toplandı Kabine toplantısında iç ve dış siyasetteki gelişmeler, ekonomideki son durum, enflasyon ve fâhiş fiyatlar, terörle mücadele, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş ve artan gerilim ile İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarının bölgeye yansımalarıyla ilgili gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Toplantıda, yeni yılda asgari ücret, emekli ve memur maaşlarına yönelik çalışmaların da gündeme gelmesi bekleniyor. Kabine toplantısında Erdoğan'ın diplomatik temaslarının da değerlendirilmesi bekleniyor.