Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Kreşlerle ilgili hiçbir yazımız yok

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin AHaber'de önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin: "İBB'nin "kreşler kapatılıyor" iddiasına yönelik yaptığı açıklamada, "Özgür Özel'e gerçekten acıyorum. Gönderdiğimiz yazı kreşle alakalı değil. Kreşler zaten bizim bakanlığımızın yetki alanında değil" dedi.

ÖZEL VE İMAMOĞLU ALENEN YALAN SÖYLÜYOR

Belediyelere gönderdiğimiz yazı Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi kreşlerle alakalı değildir. Neden 36 ay altında bakım adı altında hizmet veren kreşler bizim sorumluluğumuz dışındadır. Yani biz herhangi bir belediyeye kreşi kapatın, açın, şu kriterlere uygun kreş açın deme yetkimiz yok. Bunu ya bilmiyorlar ya biliyorlar ve toplumu manipüle etmek için söylüyorlar. Dolayısıyla bizim kreşlerle ilgili bir yazımız yok. O yazı anaokulu ve ana sınıflarıyla alakalıdır. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu alenen yalan söylüyor.

BELEDİYELER ANAOKULU VE ANASINIFI AÇAMAZ

Özgür Özel CHP içindeki siyasi kavgaların kurbanı oldu. Belediyeler anasınıfı ve anaokulu açamaz. AYM kararı ile 2017'den beri belediyelerin açtığı hiçbir okula ruhsat vermedik. CHP dediği gibi yaparak okulları bize devretsin o zaman.