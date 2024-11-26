Kremlin: Ukrayna’ya nükleer silah verme teklifi sorumluluktan uzak ve aşırıcılık içeriyor

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

The New York Times'ın "bazı ABD ve Avrupa ülke yetkililerinin Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi teklif ettiği" yönündeki haberini değerlendiren Peskov, "Gerginliği artırmayı amaçlayan en kışkırtıcı çizgide bile aşırıcılık kanadı var. Bu görüş de aşırıcılık unsurunu içeriyor. Bu, gerçeği iyi anlayamayan, bu tür açıklamaları yaparken zerre kadar sorumluluk hissetmeyen şahısların sorumsuzca fikir üretmesi" dedi.

Peskov, bu tür tekliflerin ismini belirtmeyen şahıslar tarafından yapıldığına dikkati çekti.

ABD'de gitmek üzere olan yönetimin gerginliği artırmaya devam ettiğini belirten Peskov, bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Rusya'nın geçen hafta, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine saldırması esnasında, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzenin kullanıldığını anımsatan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyla ilgili yaptığı açıklamaların Batı tarafından dikkate alındığı umudunu paylaştı.

"TALİBAN İLE TEMASLARIN SÜRDÜRÜLMESİ ÖNEMLİ"

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'na Afganistan yönetimindeki Taliban'ın da terör listesinden çıkarılmasını sağlayacak tasarının sunulmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, bu konuda ileride alınacak kararı bildireceklerini belirtti.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimde bulunduğuna dikkati çeken Peskov, Taliban ile temasların sürdürülmesinin önemine işaret etti.