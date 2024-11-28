13 yaş altına sosyal medya yasağı yolda

ABD, Avustralya ve birçok Avrupa ülkesinde çocuklara sosyal medya yasağı getirilirken, Türkiye de çocukları dijital mecralardaki tehlikelere karşı korumak için adım atıyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) 13 yaş altı çocukların sosyal medya uygulamaları ve sosyal ağlara girmesini yasaklamak amacıyla çalışma yürütüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ise 13 yaş altı çocukların akıllı telefon kullanımına sınır getirilmesi için TBMM ile ortak çalışma yapıyor. Komisyonda sunum yapan akademisyen Prof. Dr. Tuncay Dilci'nin pek çok ülkede 13 yaş altına akıllı telefonların yasaklandığını belirterek Türkiye'de de benzer uygulamanın gündeme getirilmesini önerdi. Öte yandan diğer ülkelerdeki örneklere bakıldığında, Çin'de 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya hesabı açması ebeveyn iznine bağlıyken, İrlanda'da 16 yaş altındakilerin akıllı telefon kullanımının tamamen yasaklanması tartışılıyor.