Umman ile stratejik 10 anlaşma imzalandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Türkiye'ye gelen Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur Al Said'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladı.

Karşılama töreninde Başkan Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ankara Valisi Vasip Şahin de eşlik etti.

Başkan Erdoğan, Umman Sultanı ile düzenlenen imza töreni sonrasında yapılan ortak basın toplantısında konuştu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Umman Sultanı Heysem bin Tarık'ı Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu ziyaret Umman'dan ülkemize yapılan devlet başkanlığı makamında ilk ziyarettir, büyük önem taşıyor.

Umman ile ilişkilerimiz her alanda gelişmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından güçlü dayanışmaları için teşekkür ediyorum. Kıymetli dostumun Yemen ihtilafı başta olmak üzere barışın tesisi olmak üzere verdiği çabalar takdir edilmelidir.

Bugünkü görüşmelerimizde atılabilecek adımları değerlendirdik. İlişkilerimize kurumsal çerçeve kazandırmak istiyoruz. Birçok alanda iş birliğimizi ilerletmeye yönelik 10 belge imzalandı. Ekonomi ve ticari ilişkilerimizi mevcut potansiyelimizi yansıtacak şekilde ilk aşamada 5 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Umman heyetinin Türk iş dünyasının yapacağı toplantıdan somut neticeler alınmasını ümit ediyorum. 2025 yılından itibaren, Umman'dan sıvılaştırılmış gaz tedarikine başlanacak olmasıyla, enerji alanında işbirliğimizde yeni bir döneme girmiş olacağız. Umman'ın savunma sanayiinde Türk ürünlerini tercih etmesinden memnuniyet duyuyoruz.

Umman ile istişare ve iş birliğine önem veriyoruz. İsrail'in Filistin katliamlarına karşı İslam dünyasının daha somut ve iş birliği yapmasına vurgu yaptık. Lübnan'da ateşkes görüşmelerinin olumlu sonuçlanmasını memnuniyetle karşılıyorum. Gazze'de acil, adil ve kalıcı ateşkes sağlanmadıkça, bölgesel ve küresel huzura ulaşamayacağımızın altını çizmek istiyorum. Biden'ın Gazze'de ateşkes için yeni bir girişim için adım atması çok geç kalmış ama memnun edicidir. Üzerimize düşeni yapmaya hazırız. Gazze'de barışın tesisi için ne varsa yapmaktan çekinmeyiz.